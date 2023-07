Ricardo Mendoza descarta romance con Rosalía Franco: “Por ahora estoy soltero”

Ricardo Mendoza descarta relación con Rosalía Franco.

Ricardo Mendoza sorprendió hace unos meses al revelar que estaba en una relación abierta con Alicia Aparcana, joven con la que tenía una relación de más de 7 años. Ambos se mostraban sólidos, pero muchos desconocían el tipo de romance que tenían, pero fue hasta que lo vieron pasar mucho tiempo con una joven venezolana que decidió revelar este dato.

Sin embargo, en junio de este año, el comediante reveló que su romance con Alicia había llegado a su fin, pero que tenían una buena relación de amigos, sobre todo por los 6 perros que tienen en común, por los cuales mantienen una cercanía.

Fue a través de las populares preguntas de Instagram que sus seguidores le consultaron si es que aún seguía junto a Alicia, pero la respuesta sorprendió a muchos. “Hace aproximadamente 3 meses decidimos separarnos... Somos patazas y los bellos padres de 6 perritos”, reveló.

Ricardo Mendoza se separó de Alicia Aparcana. (Captura)

Luego de conocerse esta noticia, sorprendió la reaparición de Rosalía Franco, joven venezolana que fue vinculada a él. La mujer fue invitada al programa de entrevistas de ‘Pato’ Ovalle y confesó la noticia que muchos esperaban que dijera.

Cuando fue consultada sobre si estaba soltera o en una relación, afirmó que tenía novio y aunque no dijo el nombre, comentó que se había hecho muy público, por lo que los reflectores fueron a Ricardo Mendoza, imaginando que al fin confirmaban su relación. Incluso, la jovencita se mostró muy feliz por esta noticia asegurando que estaba feliz por este paso en su vida. Pero, parece que no esperaba la reacción del comediante.

Ricardo Mendoza negó tener una relación

Una vez más, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ decidió abrir la famosa caja de preguntas en su cuenta de Instagram. Allí recibió más de una interrogante entre las que estaban su sueldo, sus dotes musicales, su trabajo y más.

En una de las preguntas que él decidió responder le hablaron sobre el amor y si es que prefería una relación abierta o cerrada. Lejos de elegir una de las dos opciones, sorprendió al revelar que está solo.

“Por ahora... soltero”, fue la corta respuesta que acompañó con una fotografía de él mismo. De esta forma, el comediante desmentiría las declaraciones de Rosalía Franco, quien dejó entrever que tenía un romance con él.

Ricardo Mendoza descartó tener una relación con Rosalía Franco. (Instagram)

¿Cómo fue el ampay de Ricardo Mendoza y Rosalía Franco?

Todo sucedió en febrero del 2023, cuando el programa ‘Magaly TV La Firme’ emitió unas imágenes en las que se vio a Rosalía Franco y Ricardo Mendoza ingresando a un mismo departamento, en el que pasaron más de 12 horas juntos e incluso no salieron hasta el día siguiente.

Las imágenes llamaron la atención y se presumía que el artista había sido infiel a su entonces pareja Alicia Aparcana; sin embargo, ambos afirmaron que tenían una relación abierta hace unos meses.

“Mi pareja y yo hace más de 2 años tenemos una relación abierta y con eso estamos bien, pero es algo que muchos no van a entender, igual se los recomiendo. ¡Tema cerrado! No, no, mejor, tema abierto jajaja”, escribió en su cuenta de Instagram. Alicia reposteó esta publicación y afirmó que era lo que ambos querían aclarar a su público seguidor.

Ricardo Mendoza ampay con Rosalía Franco. (Magaly TV La Firme)

Pero, esa no fue la única vez que se les ha visto juntos. A inicios del mes de junio, el programa de Magaly Medina emitió unas nuevas imágenes en las que se vio al compañero de Jorge Luna celebrando el cumpleaños de Rosalía Franco en un karaoke privado, en el que incluso cantaba a viva voz. Hasta aquel entonces, se desconocía que había terminado con Aparcana, por lo que ahora se creía que el comediante y la venezolana podían haber comenzado a estar juntos, pero ya fue descartado.