Peter Arévalo opinó sobre la posible llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1: “Imagínate que juegue en Cajamarca, se vuelve loco”

Peter Arévalo habló sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al fútbol peruano. (Madrugol)

Paolo Guerrero se desvinculó de Racing por la falta de minutos y de inmediato se le relacionó con otros clubes, especialmente con Alianza Lima, equipo del cual es hincha. No obstante, el periodista deportivo Peter Arévalo desestimó la posibilidad de que el delantero de 39 años llegue al fútbol peruano.

Te puede interesar: Peter Arévalo arremetió contra el área médica de Alianza Lima: “Trabajan para el club, no para los jugadores”

“Yo no sé si Guerrero después de lo que declaró, ustedes creen qué va a venir, él quiere seguir jugando en el extranjero, quiere jugar en la MLS, en Uruguay, en Ecuador, en Arabia, que sé yo. Para jugar en el Perú hay que tener mucha voluntad y creo que no la tiene”, inició el narrador en su programa de Youtube, Madrugol.

Luego, el integrante de ESPN citó el ejemplo del técnico Miguel Ángel Russo, quien arribó en la Liga 1 para dirigir a Alianza Lima en 2019 y solo permaneció durante cuatro meses, tiempo en el cual solo dirigió 15 partidos, porque no se adaptó a los factores del certamen.

Te puede interesar: Partidos de hoy, domingo 2 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

“Acá te enfrentas con situaciones que no las vives en otros torneos, no vas a comparar el fútbol argentino con el peruano. Lo decía Russo, se volvió loco cuando tuvo que ir a Chiclayo. Dijo ‘viajo en avión y luego tengo que tomar un bus cuatro a seis horas. Encima los vestuarios no tienen agua caliente’. El tipo dirigió en Argentina, España, Chile y Colombia. Todos, desde la infraestructura, superiores al Perú”, añadió.

Posteriormente, el popular Mr Peet continuó defendiendo su posición y señaló que el ‘Depredador’ se moldeó en la Bundesliga y no jugó en el torneo local, por lo tanto, ve complicado que su siguiente club sea peruano.

Te puede interesar: Peter Arévalo y su contundente mensaje a Christian Cueva por indisciplina: “Dedícate al fútbol barrial”

“Guerrero es un jugador que si bien es cierto se formó en Alianza, en el 2002 después de haber disputado dos minutos ante Peñarol en una Copa El Gráfico, se fue a terminar su proceso de formación al Bayern Munich. Por lo tanto, es un jugador de formación alemana casi europea. Difícilmente tenga la voluntad de jugar acá, él no jugó la Primera División”, declaró.

Por último, Peter Arévalo comparó al capitán de la selección peruana con un jugador de Alianza Lima. “(Carlos) Zambrano es ‘barrunto’, pero Paolo no. No sé si venga con casi 40 años a jugar en las canchas que se juegan. Imagínate que se vaya a jugar a Cajamarca, con todo respeto a Cajamarca, pero tiene una cancha malísima. Paolo se vuelve loco”.

Peter Arévalo habló sobre las condiciones del estadio Héroes de San Ramón, en el cual UTC es local en la Liga 1.

Paolo Guerrero y el motivo de su salida de Racing

Con 39 años, el delantero peruano llegó a la ‘academia’ con el objetivo de recuperar su buen nivel, el cual no presentó en su último club, Avaí, producto de su lesión en la rodilla. El ‘nueve’ recuperó su condición física y comenzó a sumar minutos en el fútbol argentino.

Guerrero se reencontró con el gol después de casi dos años al marcarle a San Martín de Formosa por la Copa Argentina. Después, sumó dos anotaciones más, así como también un par de asistencias. Todo esto en 22 partidos disputados.

Sin embargo, nunca pudo consolidarse como titular en la escuadra de Avellaneda, por ese motivo, apresuró su salida y llegó a un acuerdo con la institución para romper su contrato, que finalizaba en diciembre.

La principal razón de su partida fue los pocos minutos (847) y la relación con su entrenador Fernando Gago. Según el periodista argentino Flavio Azzaro, Guerrero habló con ‘Pintita’ y este último le dijo en su esquema no tenía espacio y a corto plazo, “no iba a tener más ni menos minutos”.

Por el momento, no se sabe cuál será el futuro del capitán de la selección peruana. El deportista nacional regresó a Brasil, donde vive junto a familia, para tomar una decisión sobre su próximo club.