Nicola Porcella y el beso de a tres con Wendy Guevara que sorprendió en ‘La Casa de los Famosos México’

Nicola Porcella y el beso de a tres que sorprendió a ‘La Casa de los Famosos México’. | Canal 5.

Nicola Porcella se ha convertido en un fuerte candidato para ganar ‘La Casa de los Famosos México’. El modelo peruano no deja de llamar la atención del público con sus acciones y revelaciones. Además, sus constantes coqueteos con Wendy Guevara son muy comentados en las redes sociales.

Asimismo, recientemente, el exchico reality confesó que se considera pansexual, ocasionando un alboroto en el Perú, país del que es originario y donde durante años estuvo en la televisión. “Hola, soy Nicola y acepto que soy pansexual”, dijo en aquella ocasión.

Ahora, durante una fiesta temática que se realizó dentro de ‘La Casa de los Famosos’, un hecho bastante curioso llamó la atención del público. Esto sucedió mientras todos los integrantes del reality mexicano se encontraban bailando cabaret.

Nicola Porcella.

En un momento de esta actividad, el capitán histórico de ‘Esto es Guerra’ comenzó a bailar con su amiga ‘Barby’ Juárez. De inmediato, los otros participantes de la casa empezaron a jugarle pesadas bromas a Wendy Guevara, indicando que había sido reemplazada.

“Wendy se puso celosa”, fueron los comentarios que realizaron diferentes personajes del reality. Pese a las burlas en su contra, la influencer se mostró en todo momento tranquila, indicando que no le importaba lo que hiciera su compañero.

Mientras esto sucedía, todos los integrantes de ‘La Casa de los Famosos México’ se pusieron de acuerdo para animar a Nicola Porcella a besar a Wendy y a ‘Barby’ Juárez al mismo tiempo. Lejos de negarse a esta posibilidad, el modelo peruano accedió y finalmente hubo un beso de a tres.

Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos'.

Nicola Porcella y Wendy Guevara aclaran qué tipo de relación tienen

Aunque son relacionados constantemente, Nicola Porcella y Wendy Guevara han señalado que solo mantienen una bonita amistad, aunque la influencer señaló que sí le gusta el exchico reality, pero dejó en claro que no está enamorado de él.

“En primer lugar, yo no ando con Nicola y sí, me gusta, está guapo, sí, me lo voy a merendar si se puede. Si no, no, yo sí te meriendo, pero la neta es que ni quiero con él, ni me estoy enamorando de este pendej..., ni cosas así, es verdad. Me cae muy bien y todos los trucos, pero nada más”, señaló la mexicana.

De otro lado, ella indicó que es el modelo peruano quien siempre la busca y le pregunta por sus partes íntimas. “Tú siempre me preguntas por mi órgano reproductor masculino. Yo no ando con él, ni nada, es mi amigo. Esto lo hacen en todos los realities”, acotó.

Nicola Porcella y Wendy Guevara sorprendieron al vestirse de colegialas. (YouTube)

Tras escuchar las declaraciones de su amiga, Nicola Porcella afirmó que Wendy quiere tener una aventura con él, además, precisó que siente una gran admiración por las partes íntimas de su amiga, pues es muy grande.

“Me parece algo impresionante, no es porque tengas, es como cuando admiro algo. Es que es grande. Wendy me quiere merendar... Tiene razón, somos amigos, nos jugamos así, nos reímos así, si ella me ve en la calle obviamente me va a merendar”, manifestó el modelo.