La dura confesión de Fernando Gago a Paolo Guerrero que aceleró su salida de Racing, según periodista argentino

Periodista Flavio Azzaro reveló que Paolo Guerrero fue a cuestionarle a Fernando Gago el motivo por el que no tenía continuidad en Racing Club.

Paolo Guerrero rescindió contrato con Racing Club. Su mala relación con el técnico Fernando Gago fue uno de los motivos que aceleró su decisión de dar un paso al costado. En este contexto, el periodista argentino Flavio Azzaro reveló que ambos tuvieron una conversación, en la que el ‘Depredador’ le preguntó el motivo de sus pocos minutos.

Esta se produjo luego de la derrota de ‘la academia’ 2-1 ante Boca Juniors en La Bombonera, cuando el exvolante no hizo ingresar al peruano pese a que necesitaban de presencia en el área para empatar el partido. Además, contó que el DT no tenía comunicación con el futbolista, y también desmintió que hayan tenido una pelea a golpes.

“Se empezó a hablar, de que luego de un partido en el que Fernando Gago no puso ni un solo minuto en la Bombonera a Paolo Guerrero, ambos habían tenido una discusión. Incluso algunos dijeron que Guerrero lo había invitado a pelear. Eso no fue verdad, Paolo Guerrero no invitó a pelear a Gago, pero en un momento sí se sintió bastardeado por Gago, porque no le hablaba, porque mandaba a los ayudantes, ¿Y que hizo Paolo Guerrero? Decidió ir a hablar con el entrenador”, mencionó en su canal de YouTube.

La relación de Paolo Guerrero y Fernando gago fue dilatándose con el tiempo.

Azzaro señaló que el capitán de la selección peruana se encontraba disgustado, pues consideraba que merecía tener más minutos, pues se encontraba en mejor nivel que los otros atacantes Maximiliano Romero y Nicolás Reniero.

“Lo que recibió de Gago, cuando Paolo Guerrero le preguntó por qué no tenía minutos, aun sin estar Reniero al 100%, teniendo en cuenta que Maxi Romero no convierte goles. ¿Por qué yo no juego si los que juegan no son mejores que yo? ¿Qué es lo que sucede y por qué no me hablas? Ya caliente, Paolo Guerrero, le pidió hablar al técnico de Racing”, indicó.

La respuesta del ex Real Madrid habría sido tajante. El periodista contó que este no dio su brazo a torcer y le recalcó que seguía siendo su tercera opción en la ofensiva y su situación no iba a cambiar:

“El técnico de Racing le respondió que en su esquema, Paolo Guerrero no tenía lugar, que a él le gusta Maximiliano Romero y la cosa no iba a cambiar. A corto plazo, Paolo Guerrero no iba a tener más ni menos minutos”, sentenció.

Paolo Guerrero superó en promedio a Nicolás Reniero y Maxi Romero

Pese a sus pocos minutos, durante su etapa en Racing Club, Paolo Guerrero tuvo mejor promedio goleador que Nicolás Reniero y Maxi Romero. El ‘Depredador’ marcó tres goles en 841 minutos, promediando un tanto cada 280 minutos. Por su parte, Reniero aportó dos tantos en 720 minutos, promediando uno cada 360 minutos, mientras que el titular, Romero, aportó cinco dianas en 1753 minutos, dando un resultado de uno cada 350.

El valor que Fernando Gago valoraba más en sus atacantes sobre el delantero peruano era la dinámica, pues a sus 39 años, el nacido el 1 de enero de 1984, no era capaz de realizar los movimientos que solicitaba el DT.

Paolo Guerrero marcó su último gol en Racing Club en la victoria 2-0 sobre Ñublense en Copa Libertadores. (ESPN).

¿Cuál será el futuro de Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero se encuentra en condición de jugador libre y medios argentinos indican que hasta el momento no cuenta con ofertas concretas. En estas semanas, el mercado de pases está abierto en la mayoría de ligas del mundo. No obstante su situación es complicada, pues los clubes saben que es un riesgo fichar a un futbolista de 39 años.

Cabe señalar que, en los últimos días, Jefferson Farfán comenzó a publicar historias de Instagram, señalando que su amigo podría retornar a Alianza Lima, aunque no existe pronunciamiento oficial desde el cuadro de La Victoria.