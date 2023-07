Alexander Callens y su opinión sobre el estilo de juego de Perú: “A los equipos les cuesta ganarnos”

El defensor Alexander Callens habló sobre el debut que tendrá Perú ante Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. (Ovación)

La selección peruana ya conoce cuándo será su debut ante Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Al respecto, el zaguero Alexander Callens habló acerca de ese partido y del nuevo estadio que usará la ‘albirroja’. También opinó acerca de la dolorosa derrota ante Japón.

“Sí, estos últimos seis meses tuve una mala suerte de que me vino una racha de lesiones, que nunca me ha pasado. Siempre hay una primera vez y ahora espero estar al 100% para poder ayudar al equipo”, sostuvo el central peruano acerca de las lesiones que tuvo en este año.

Además, el defensor del Girona opinó sobre el cambio de estadio de Paraguay para el duelo ante Perú: “Sí, escuche y ahora todo el mundo empieza a comentar y eso. La verdad que nunca he jugado ahí. En donde se juegue tenemos que darlo todo. En todos los partidos. Nos preparamos para eso: para ganar y tener una tranquilidad en la clasificación. Cómo lo dije una vez, ya no hay prueba y no hay nada. Deseo que todos llegan al 100% para poder seguir con los trabajos”.

Callens dio su impresión sobre los amistosos del mes de junio: “Aprendimos mucho. De todo los partidos uno aprende nuevas tácticas, nos vamos conociendo, un poco de todo. La verdad que yo, en esa parte, estoy muy contento. Los partidos amistosos son para eso: para probar a todo el mundo y tácticas. En los partidos oficiales no se va a poder hacer eso. Para mí, es una buena experiencia y espero que todos lo hayan tomado igual”.

Asimismo, el zaguero de 31 años opinó sobre la caída ante Japón: “Siempre una goleada cae mal y más, si es en selección, peor. La verdad que eso a nadie le gusta. Pero bueno, ellos estuvieron 100% efectivos. Y eso, cuando juegas en un alto nivel, es lo que pasa. Japón es un país que siempre va al Mundial y tiene buenos jugadores. Esta vez nos tocó”.

Finalmente, Callens dio una reflexión sobre como tiene que jugar de la ‘bicolor’ en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026: “Yo creo que siempre, en los partidos que hemos hecho, a los equipos les cuesta ganarnos. Creo que si empezamos desde el inicio de la misma manera cómo acabamos la cosa sería distinta”.

Alexander Callens en una disputa del balón con Takefusa Kubo. (AFLO SPORT)

Ausencia de Alexander Callens a principios de año

El defensor Alexander Callens fichó por Girona FC en enero del 2023. Llegó al club español tras tener un destacado desempeño en el New York City de Estados Unidos. Para su mala suerte, no tuvo el mejor inicio en su regreso al fútbol europeo.

El zaguero peruano entró en la nomina del entrenador Míchel en la derrota ante Barcelona por la fecha 19 del campeonato español. Recién en su tercer compromiso en la lista de convocados pudo realizar su debut con los ‘blanco y rojos’. Fue en ante Cádiz cuando entró a inicios del segundo tiempo.

Además, Callens también sumó minutos en la victoria 6-2 ante Almería. Después, el central de 31 años dejó de ser tomado en cuenta por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Eso lo llevó a perderse siete juegos ante grandes rivales como los ‘azulgranas’ y el Atlético de Madrid. Recién reapareció en la fecha 32, en la victoria ante Sevilla por 2-0.

Esa lesión lo llevó a no ser convocado para los amistosos ante Alemania y Marruecos en el mes de marzo. El mismo defensor peruano confirmó, en una firma de autógrafos de su club, que se tomó esa decisión para que se pueda recuperar al 100% y pueda ser tomado en cuenta por Girona FC.