Partidos de hoy, sábado 8 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 8 de julio, la agenda futbolera estará recargada de buenos partidos en las diferentes ligas del mundo: hay clásico, participación de peruanos en el exterior, y choques interesantes. Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el encuentro de la fecha 3 del Torneo Clausura. Ambos son candidatos al título nacional y los diferentes presentes que viven ambos genera más expectativa, pues será la primera vez que se enfrentarán en cancha debido a que e el Torneo Apertura, los ‘celestes’ ganaron por ‘walk over’ porque los ‘blanquiazules’ no se presentaron como huelga por el conflicto por los dechos de televisión de la Liga 1.

El equipo de Guillermo Salas no contará con Christian Cueva por indisciplina que protagonizó, no lo dejaron entrenar toda la semana como parte de su castigo, y quedó fuera de la lista de convocados. ‘Aladino’ lo verá por la televisión junto a Andrés Andrade, Santiago García y Gino Peruzzi, quienes no se recuperaron de sus lesiones. Mientras que los de Tiago Nunes tendrán la baja de Yoshimar Yotún porque fue expulsado tras una jugada polémica contra Unión Comercio.

Por otro lado, los compatriotas que juegan en la MLS tendrán acción esta jornada: Pedro Gallese y Wilder Cartagena en el Orlando City, Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders, Miguel Trauco con San Jose Earthquakes, Sebastián Pineau en Austin FC, y Luis Abram en el Atlanta United.

Racing Club, sin Paolo Guerrero, pero con Catriel Cabellos, se medirá con Estudiantes LP de visita. Unos días atrás, el ‘Depredador’ decidió desvincularse de la ‘academia’ por la poca continuidad que tuvo. Y también continuará la Copa Libertadores Sub 20 después de la eliminación de los ‘íntimos’ tras perder 3-0 con Caracas FC.

Último triunfo de Sporting Cristal 1-0 ante Alianza Lima en Matute, marzo del 2022 | Cristal TV

Partidos de Liga 1

- Alianza Atlético vs. César Vallejo (13:00 horas / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Cienciano vs. UTC (15:30 horas / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs. Sporting Cristal (19:00 horas / Liga 1 Max, Liga 1 Play)

Partidos del fútbol argentino

- Estudiantes LP vs. Racing Club (16:00 horas / Fanatiz, AFA Play, STAR+)

- San Lorenzo vs. River Plate (18:30 horas / Fanatiz, AFA Play, STAR+, ESPN)

Partido del fútbol uruguayo

- CA Cerro vs. Liverpool FC (10:00 horas / STAR+, GolTV)

- Danubio vs. Peñarol (13:00 horas / STAR+, GolTV)

- Cerro Largo vs. CA Fénix (15:30 horas / STAR+, GolTV)

Partidos de fútbol brasileño

- Vasco da Gama vs. Cruzeiro (14:00 horas / STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Cuiabá vs. Bahía (14:00 horas / STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Atlético Mineiro vs. Corinthians (16:30 horas / STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play, ESPN)

- Coritiba vs. América MG (16:30 horas / STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play)

- Palmeiras vs. Flamengo (19:00 horas / STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play)

Partidos de fútbol venezolano

- Rayo Zuliano vs. La Guaira (15:00 horas / GolTV Play)

- Deportivo Táchira vs. Mineros Guayana (17:15 horas / GolTV Play)

- Metropolitanos vs. Monagas SC (19:30 horas / GolTV Play, GolTV)

Partido amistoso colombiano

- Millonarios vs. Atlético Nacional (19:00 horas / STAR+)

Partidos de Copa Oro Concacaf

- Panamá vs. Qatar (18:00 horas / STAR+, ESPN 2)

- México vs. Costa Rica (20:30 horas / STAR+, ESPN 2)

Partido de Copa Libertadores Sub 20

- Always Ready vs. Independiente del Valle (14:00 horas / Conmebol Libertadores YouTube)

Partido Europeo Sub 21 UEFA

- Inglaterra vs. España (11:00 horas / UEFA TV)

Partidos de MLS

- CF Montreal vs. Atlanta United (18:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- DC United vs. Inter Miami (18:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- Minnesota United vs. Austin FC (19:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- Real Salt Lake vs. Orlando City (20:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders (21:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))

- Los Angeles FC vs. San Jose Earthquakes (21:30 horas / MLS Season Pass (Apple TV))