NTC Dream en Perú: horario, apertura de puertas, setlist y más datos del esperado show de k-pop

NTC Dream llega al Perú por primera vez en la historia.

Llegó el día más esperado para las fanáticas del k-pop. Este sábado 8 de julio, a las 17:00 horas, el grupo surcoreano NTC Dream, conformado por Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung, se presentará por primera vez en Lima como parte de la gira ‘The Dream Show 2′, que incluye a varios países de Latinoamérica.

Te puede interesar: Conciertos en Perú: Lucero y Mijares, Ricardo Montaner, Mar de Copas, Eva Ayllón y más shows que brindarán en julio

Desde que Teleticket confirmó la noticia, los fanáticos se mostraron emocionadas por la llegada de la boyband al país. Sin embargo, también hubo quienes criticaron a la empresa organizadora del evento, Work Shows, por escoger el Arena 1 como recinto oficial.

Tras la ola de quejas, la productora informó: “Arena 1 es el único recinto disponible para la fecha indicada por el artista”.

Te puede interesar: Mar de Copas cumple 30 años: el origen del nombre de la banda, el secreto para mantenerse vigente y cómo casi se separan

Con ello, se confirmó que Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung se presentarán en el espacio ubicado en la Costa Verde del distrito limeño de San Miguel. Allí cantarán sus mejores éxitos, entre ellos ‘My First and Last’, ‘We Young’, ‘Go’, ‘We Go Up’, ‘Boom’, ‘Hot Sauce’, ‘Beatbox’ y muchos temas más.

El grupo surcoreano debutó en el 2016 con el brillante y burbujeante tema 'Chewing Gum'.

Precio de las entradas

Aún quedan entradas disponibles para el concierto de NTC en Perú.

Te puede interesar: Christian Nodal en Perú: Venta de entradas, fecha, lugar y todos los detalles de su primer concierto en Lima

In your dream - NCTzen A*: S/649

In your dream - NCTzen B*: S/649

VIP: S/469

General: S/229

Precio de entradas por el show de NTC en Perú.

Todas las zonas son stand up.

Las zonas In your dream -NCT zen A y B cuentan con los siguientes beneficios: lanyard, credencial exclusiva del evento y photochard exclusiva del tour.

¿Cómo nominar las entradas?

1. Ingresa a www.teleticket.com.pe/cliente/misetickets con los datos de tu cuenta con la que compraste tus entradas.

2. Presiona el botón ‘Nominar’ y coloca tus datos: nombre, apellido y DNI. Hazlo con cuidado porque este proceso se puede hacer solo una vez, sin excepciones.

3. Presiona ‘Aceptar’ y listo.

Miembros del staff te pedirán tu entrada nominada. Colabora subiendo el brillo de tu pantalla.

¿Cómo llegar al Arena 1?

No tendrás problema alguno si te trasladas en auto particular por el Circuito de Playas, pues podrás ingresar de manera directa al Arena 1.

En cambio, si llegas por la Costa Verde o la Av. Bertoloto, deberás descender al Circuito de Playas por la bajada del parque Media Luna o por el puente peatonal John Lenon. El puente del parque Belén está clausurado.

Así puedes ingresar al Arena 1 de la Costa Verde.

Apertura de puertas

La empresa encargada del evento, Work Shows, permitirá que los fanáticos ingresen al Arena 1 desde las 14:00 horas.

Aquellos que adquirieron sus entradas en las zonas especiales recibirán sus beneficios al momento de ingresar a la zona, después de verificar sus tickets.

Visualiza a dónde acudir, según tu zona.

Horario del concierto

La apertura de puertas se dará a las 14:00 horas y el show de NTC Dream iniciará recién a las 17:00 horas.

Horario oficial para el show de NTC Dream en Perú.

Objetos prohibidos

Está prohibido el ingreso de maletas, carpas, sacos de dormir, sombrillas, alimentos o bebidas, botellas, artículos de vidrio, punteros láser, aerosoles, cámaras fotográficas semiprofesionales, filmadoras, palos selfie, drones, encendedores, sillas plegables y objetos punzocortantes.

Por motivos de seguridad, te aconsejamos que tu bolso o mochila no sobrepase los 45 cm de alto y 35 cm de ancho.

Objetos prohibidos para el concierto de NTC Dream en Lima. En caso de llevarlos, deberás dejarlos fuera del recinto.

Recomendaciones

- Por motivos de seguridad, el público será revisado al ingreso del recinto.

- Menores de edad deberán ir acompañados de un adulto responsable y debidamente identificados con DNI. Cada uno debe contar con su entrada.

- Evita comprar a revendedores, habrá verificadores de entradas y no podrán ingresar tickets duplicados o falsos al recinto.

- Cada zona cuenta con su respectiva puerta de ingreso, los asistentes deben ingresar de forma ordenada al recinto.

- No se permitirá el reingreso al local. Antes de entrar, asegúrate de llevar todo lo necesario para que tengas la mejor experiencia.

- Todas las zonas son stand up, el ingreso es por orden de llegada.

- Se contará con puestos de comida y bebida, se acepta cualquier método de pago.

- Arena 1 cuenta con estacionamiento (capacidad limitada).

NTC Dream visitará Brasil, Chile, Perú y México como parte de su gira mundial.

Setlist

1. “Glitch Mode”

2. “Countdown (3, 2, 1)”

3. “Stronger”

4. “Dreaming”

5. “Deja Vu”

6 “My First and Last”

7. “Be My First…”

8. “Love Again”

9. “To my First”

10. “Sorry, Heart”

11. “Puzzle Piece”

12. “Chewing Gum”

13. “ANL”

14. “Drive Into You”

15. “Irreplaceable”

16. “Saturday Drip”

17. “Better Than Gold”

18. “Diggity”

19. “Ridin”

20. “Boom”

21. “Hello Future”

22. “Trigger The Fever”

23. “Hot Sauce”

24. “Beatbox”

25. “My Youth”

26. “Walk You Home”

27. “Candy”