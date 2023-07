Sergio Mayer, de ‘La Casa de los Famosos’, recordó su visita a Machu Picchu: “Me puse a llorar, fue hermoso”

El actor mexicano Sergio Mayer contó cómo fue su experiencia cuando visitó Machu Picchu en el 2019. La Casa de los Famosos

Machu Picchu, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno, ubicada en el corazón de los Andes peruanos, fue tema de conversación en una de las emisiones de ‘La Casa de los Famosos’, donde participa Nicola Porcella. Los mexicanos Sergio Mayer y Poncho de Nigris hablaron sobre su experiencia visitando la sagrada ciudadela inca.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Jorge salvó a ‘La Barby’ de la nominación

El exdiputado de México, recordado por su participación producciones de televisión como ‘La fea más bella’, ‘Abismo de pasión’ y ‘Corazón que miente’, señaló que Machu Picchu es una obra arquitectónica imposible de recrear.

“Si ahorita, con la tecnología que hay, quieres construir Machu Picchu en otro lado, no creo que se pueda. ¿Cómo? ¿Cuántos helicópteros necesitarías para cargar las rocas? Las rocas entran embonadas, exactamente, una con la otra; una chiquita y otra grande. No cabe ni un alfiler entre cada roca, ¡es impresionante!”, comentó Sergio Mayer.

Sergio Mayer en Ollantaytambo, uno de los pueblos más importantes del Cusco. Instagram/@sergiomayerb

Tras ello, recordó la vez que visitó la antigua ciudad inca, por allá en julio de 2019. “Sentía una energía, una vibra… Tienes que ir circulando porque llega mucha gente. Pero yo me senté y me entró una onda, me puse a llorar. Mis hijas me abrazaron. Les dije: ‘No tienen idea de lo que estoy sintiendo y pensando en cómo se hizo esto’”.

Te puede interesar: Niurka evidenció supuesto fraude para no poder votar por Emilio en LCDLF

“Fue muy cabrona la energía que sentía. Es una de las cosas más hermosas. Me senté en un ángulo donde veía todo. Fue muy fuerte esa experiencia. Subes en un camioncito que pasas por los acantilados, y volteas y dices: ‘Ay, hija de la chingada’”, añadió el actor mexicano.

Sergio Mayer, actor mexicano, recordó la vez que visitó Machu Picchu con toda su familia.

Sergio Mayer en Machu Picchu

En el 2019, Sergio Mayer visitó con su esposa, Issabela Camil, y sus hijos la comunidad de Ollantaytambo y la ciudadela prehispánica de Machu Picchu. Su paso por el Perú se volvió viral, pues una alpaca lo escupió en el rostro.

Sergio Mayer fue escupido por una llama, a la cual calificó de "traviesa".

Nicola Porcella pide apoyo de los peruanos

El recordado ‘Capitán Histórico’ de ‘Esto es Guerra’ podría ser eliminado de ‘La Casa de los Camosos’, pues se encuentra sentenciado en el reality mexicano. Por eso, el modelo pidió la ayuda de sus compatriotas para que voten por él y así pueda seguir en la competencia.

Te puede interesar: Sergio Mayer y Paul Stanley protagonizan acalorada pelea por ‘culpa’ de Bárbara Torres | VIDEO

“A todos los que me siguen, muchas gracias. Esperemos a ver si nos salvamos este domingo y seguimos avanzando. Este reality es el más fuerte de todos, no saben lo que es, uno se vuelve loco acá dentro. Espero, por favor, que la gente de Perú también me esté apoyando. Bien o mal, también estoy representando allá. Es un reality complicado y espero que no me estén ‘chancando’ como toda la vida, sino recibiendo un poco más de apoyo”, manifestó la exfigura de América TV.

(Instagram/@nicolaporcella12)

Si deseas apoyar a Nicola Porcella, realiza los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa desde un dispositivo (celular, tableta electrónica, o computadora) con acceso a internet a la página oficial del reality show, la cual es: http://lacasadelosfamososmexico.tv

Otra opción para ingresar de modo directo a dicha página es escanear el código QR que aparece durante las transmisiones de las galas de lunes a viernes a las 22:00 horas a través del canal 5.

Paso 2: Una vez te encuentres en la página de internet oficial de ‘La Casa de los Famosos México’, busca el apartado “Votaciones”. Allí podrás ver la imagen de tu participante favorito. Haz clic en su foto si deseas que se salve de la eliminación.

Recuerda que si deseas votar por tu favorito, solo puedes hacerlo durante las Pre-Galas, las galas y las post-galas, los días miércoles, jueves, viernes y domingos. O puedes hacerlo nueve veces más si cuentas con ViX Premium. Disponible solo para México.