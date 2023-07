Alineaciones probables del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga 1

Conoce los posibles titulares ante Sporting Cristal. (Foto: Composición Infobae)

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán hoy, sábado 8 de julio, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 3 del Torneo Clausura 2023 a partir de las 19:00 horas de Perú. El cuadro ‘íntimo’ vive una semana bastante complicada por la situación que involucra a Christian Cueva en un nuevo acto de indisciplina.

No obstante, esto no significa que el plantel no esté enfocado en ganar ante un rival que también se encuentra en la pelea por el título. Con la intención de pasar la página, los ‘blanquiazules’ continúan entrenando con normalidad y es por esto que el viernes 7 de julio se pudo conocer que Guillermo Salas estaría alistando una poderosa alineación con el objetivo de sumar una nueva victoria.

Cabe resaltar que, ‘Chicho’ tendría planificado utilizar a cuatro jugadores distintos en comparación al último encuentro ante Deportivo Municipal. Las principales variantes del elenco ‘victoriano’ se encontrarían en la zona defensiva y también en el ataque.

Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Franco Zanelatto y Pablo Sabbag serían parte del once titular, mientras que Pablo Míguez, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos arrancarían en el banquillo de suplentes. Santiago García no fue tomado en cuenta por lesión.

Tanto Carlos Zambrano como Pablo Sabbag volverían a ser titulares después de algunas semanas. El zaguero presentaba dolencias en una de sus rodillas, por lo que el área médica del club prefirió cuidarlo. Por su parte, el delantero fue diagnosticado con esguince de tobillo luego del choque ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores, sin embargo, desde la jornada pasada tuvo la oportunidad de sumar minutos nuevamente.

En ese sentido, el estratega nacional iniciaría acciones de la siguiente manera: Angelo Campos; Edison Chavez, Carlos Zambrano, Yordi Vilchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Franco Zanellato y Pablo Sabbag.

Bajas de consideración

Gino Peruzzi aún no estaría listo para ser considerado. Como se recuerda, el lateral se sintió durante un entrenamiento el pasado mes de mayo y luego se conoció que presentaba una tendinitis en la rodilla izquierda. Al igual que Peruzzi, Andrés Andrade también presenta una importante lesión en la rodilla. Pese a que se dijo que sería baja por aproximadamente cinco meses, el mediocampista regresó a entrenar con el primer equipo desde hace algunas semanas y cada vez faltaría menos para su vuelta a las canchas.

Santigo García no fue tomado en cuenta para el duelo ante los ‘celestes’ luego de salir con una molestia en el aductor por una mala barrida la jornada pasada. Aunque la lesión parece no ser de gravedad, el comando técnico optó por dejarlo fuera de la convocatoria como medida de prevención.

Finalmente, la interna del club decidió que Christian Cueva no concentre para el duelo ante Sporting Cristal debido a los recientes acontecimientos. Desde el martes 4 de julio, el volante se hizo presente en las instalaciones del complejo Esther Grande de Bentín, pero no pudo entrenar con sus compañeros y se le indicó que trabajara de manera individual.

‘Rimenses’ no se quedan atrás

Sporting Cristal no se quedaría atrás y también estaría ultimando detalles para lo que será el compromiso ante Alianza Lima. Tiago Nunes sabe que los ‘blanquiazules’ son rivales directos a batir si planea ganar el Clausura, por lo que no se guardará nada durante los 90 minutos de juego.

El equipo ‘cervecero’ viene mostrando mucha regularidad tras superar el mal inicio de temporada, pero lamentablemente para este importante partido no podrá contar con la presencia de su capitán Yoshimar Yotún, quien fue expulsado ante Unión Comercio por una presunta falta en contra de Christian Neira.

El mediocampista recibió la roja por codazo que impactó en el rostro de rival por Torneo Clausura. (Video: Liga 1 Max)

La alineación que prepara el estratega brasileño sería muy similar a la presentada en la última fecha de fase de grupos por Libertadores. El objetivo de Nunes es tener una idea de lo que hará ante Emelec en los playoffs de la Sudamericana, sabiendo que lo más importante es este cotejo internacional.

Dicho esto, esta sería la posible alineación de Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Rafael Lutiger; Jesús Castillo, Jesús Pretell, Martín Távara; Alejandro Hohberg, Joao Grimaldo y Brenner Marlos.