Repartidor que agredió a cliente en Surco sería un criminal buscado en Venezuela por presunto homicidio

Vídeo: Panamericana Noticias.

La reacción inesperada de un ciudadano venezolano ha causado disgusto en más de un cibernauta en redes sociales. Resulta que un joven extranjero propinó un golpe y salió huyendo con el dinero y compra de un usuario de ‘Pedidos Ya’ porque este no había pagado con sencillo.

Los hechos ocurrieron esta semana en el distrito limeño de Surco cuando un joven decidió realizar una compra a través del mencionado aplicativo móvil. Tras esperar la llegada del delivery, se encontró con el repartidor motorizado quien le indicó que no traía cambio de S/50.

Según lo declarado por la víctima a RPP Noticias, indicó en la app que pagaría el servicio con un billete por lo que pedía que el repartidor llegue a su domicilio con el vuelto. Sin embargo, no fue así.

“Me preguntó si había una bodega cerca para poder cambiar el billete y le dije que sí había una bodega a tres casas. Fue a cambiar, pero sin éxito. Cuando regresó, comenzó a darle vueltas al asunto, y empecé a grabar con mi celular”, contó para el mencionado medio.

Ya en la puerta de la vivienda, se observa que el venezolano le indica que no sabía donde realizar el cambio. El cliente saca su teléfono móvil e intenta grabar la escena, pero al enfocar el rostro del extranjero y explicar que no es la primera vez que pasa dicho suceso, el trabajador del aplicativo le grita que no lo grabe y se abalanza sobre él para golpearlo.

“En un momento, me dijo que era un malcriado, que me iba a enviar gente para que me golpee. Fue ahí cuando yo ponché su rostro. Ahí se puso agresivo, se me acercó de manera violenta, me dio un golpe en la nuca, se subió a su moto y se fue con mi pedido y mis S/50″, agregó el agraviado.

Venezolano buscado en su país trabaja como repartidor en Perú

El afectado mencionó que, utilizando la aplicación Plin, logró obtener información sobre el agresor, al cual pudo identificar como Rostyn Nazareth Marcano Rojas (19), un ciudadano venezolano con registros previos de homicidio en su país de origen.

“Con el aplicativo Plin pude sacar sus datos y encontré que tiene una denuncia por homicidio en su país, en Venezuela”, señaló.

Por último, la víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, manifestó su frustración porque presentó una queja al servicio de entregas a través de la aplicación pero hasta el cierre de esta nota, no ha recibido ninguna respuesta.

¿Cómo presentar un reclamo por mal servicio?

Como consumidor de un servicio y producto tienes derechos que la empresa debe cumplir, entre ellos, la garantía de que lo ofrecido no atente contra tu vida, salud e integridad física. Si te has sentido vulnerado como cliente consumidor de alguna empresa, te recomendamos realizar tu reclamo ante el Indecopi.

A través de la herramienta digital ‘Reclama Virtual’, puedes gestionar un reclamo de consumo en línea, desde el hogar o la oficina, usando cualquier dispositivo electrónico (smartphones, computadoras, PC, tablets, etc.). Cabe señalar que estos reclamos serán atendidos por los especialistas del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi (SAC), quienes los resolverán a través de la mediación y la conciliación, de manera rápida, sencilla y gratuita.

Para ingresar tu informe, solo debes navegar en el portal web (www.indecopi.gob.pe) y seguir los pases que te piden.