Perú vs Paraguay: ‘albirroja’ cambió estadio del debut en las Eliminatorias al Mundial 2026

Paraguay cambió de estadio para partido ante la selección peruana por Eliminatorias al Mundial 2026.

Paraguay dio una inesperada noticia sobre el partido ante la selección peruana a dos meses del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y es que la ‘albirroja’ cambió su estadio para el debut.

Los ‘guaraníes’, normalmente, eran locales en el Defensores del Chaco, ubicado en la capital, Asunción; no obstante, esto cambiará en su primer cotejo de las nuevas clasificatorias sudamericanas. Eso sí, no confirmaron que esta medida permanecerá a lo largo del certamen.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto utilizará no solo cambiarán de escenario, sino también de ciudad. Pasará a jugar en el estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, situado en Ciudad del Este.

No será la primera vez que la selección de dicho país haga de local en ese recinto deportivo, debido a que ocurrió en las pasadas Eliminatorias de Conmebol cuando ganó 3-1 a Ecuador con goles de Robert Morales y Miguel Almirón y autogol de Piero Hincapié.

Paraguay venció 3-1 a Ecuador en el estadio Antonio Aranda el 24 de abril de 2022.

Datos del estadio Antonio Aranda

El escenario ubicado en Ciudad del Este es el cuarto más grande de Paraguay con capacidad para 28 000 espectadores, por detrás del Estadio Defensores del Chaco (44 164 espectadores), Estadio General Pablo Rojas (46 180 espectadores) y Estadio Feliciano Cáceres (26 974 espectadores).

Asimismo, tenía otro nombre tiempo atrás. Era conocido como Teniente Coronel Antonio Oddone Sarubbi, pero, en 2013, cambió de denominación por el exdirectivo de Atlético 3 de febrero, Antonio Aranda Encina, quien posibilitó la construcción del mismo.

Por otro lado, el Antonio Aranda albergó la Copa América de 1999 y presenció ocho partidos de dicha competencia, incluida la semifinal entre Brasil y México. Perú no jugó ningún partido en dicho recinto deportivo.

Así luce el estadio Antonio Aranda donde se jugará el Perú vs Paraguay.

Cuándo se jugará el Perú vs Paraguay

Según la Conmebol, las Eliminatorias Sudamericanas arrancarán en setiembre de este año, no obstante, aún no hay fecha exacta confirmada para el Perú vs Paraguay. Se espera que se realice entre el 4 y 12 del mes en mención.

DATO: El conjunto de Schelotto jugó dos partidos amistosos en el presente año. Cayó 3-2 ante Chile en abril y ganó 2-0 a Nicaragua en junio.

Perú ya se enfrentó a Paraguay en su debut

La ‘bicolor’ ya sabe lo que es medirse con la ‘albirroja’ en su estreno en las clasificatorias, pues lo hizo en cinco ocasiones, cuatro en forma consecutiva, en el último siglo. Solo no se enfrentaron camino al Mundial Rusia 2018.

En esos debuts, la selección peruana tiene un saldo a favor. Nunca perdió, por lo contrario, tuvo tres victorias y dos empates. Cabe resaltar que solo en una oportunidad, jugaron en tierras ‘guaraníes’ en la primera fecha, las demás fueron en Lima.

La era Juan Reynoso

Tras la salida de Ricardo Gareca, el técnico peruano asumió el mando de la ‘blanquirroja’. Es así como el 24 de setiembre del año pasado disputó su primer encuentro en el banquillo y perdió ante México. A partir de ese entonces, hiló tres triunfos: goleó 4-1 a El Salvador y venció por la mínima diferencia a Bolivia y Paraguay.

La racha de la escuadra de Juan Reynoso se rompió al caer ante Alemania (2-0). Y cerró su gira por Europa con una igualdad ante Marruecos. Tiempo después, superó a Corea del Sur con gol de Bryan Reyna y sufrió dolorosa derrota a manos de Japón (4-1).

El ‘Cabezón’ y compañía registran los siguientes números: 8 partidos disputados, 4 victorias, 3 derrotas y 1 empate. Asimismo, marcó siete tantos y recibió ocho. De esta manera, el ‘equipo de todos’ llegará al partido ante Paraguay por las Eliminatorias.