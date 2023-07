Municipalidad de Lima niega construcción de túnel entre Miraflores y La Molina

Rafael López Aliaga plantea un nuevo peaje de S/35 por túnel La Molina-Miraflores. Foto: Composición Infobae

La Municipalidad de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, negó las declaraciones del alcalde de La Molina, Diego Uceda, quien integra el mismo partido político, sobre la construcción de un túnel entre La Molina y Miraflores. El burgomaestre del distrito del este de Lima Metropolitana aseguró que los usuarios pagarían un peaje de S/35 para acceder a esta vía.

Sin embargo, la comuna limeña difundió un comunicado en el que negó que la construcción de un túnel entre ambos distritos no figura en la lista de megaproyectos que buscan ejecutar. Por lo tanto, desmintieron el cobro del monto mencionado.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima no está evaluando la construcción de un túnel que una a los distritos de La Molina y Miraflores. Asimismo, la comuna limeña no está considerando el pago de ningún peaje por esta infraestructura, que, como repetimos, no se encuentra en la lista de megaproyectos a ejecutar”, se lee en el mensaje.

El alcalde Uceda afirmó que esta obra tenía el visto bueno del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en una entrevista con el medio Exitosa.

“(¿López Aliaga plantea un nuevo peaje en este túnel, correcto?) Sí, él no tiene ningún problema en este peaje (¿Y a S/20 por pasada aproximadamente?) No, yo creo que podría ser de S/35, tranquilamente, y también está de acuerdo Rafael”, indicó.

Se pretendía que el mencionado túnel inicie en el cerro Centinela hasta la Vía Expresa de Miraflores. Los vecinos se mostraron en contra de este anuncio.

Túnel La Molina - Miraflores cobrará peaje de al menos S/70, anunció el alcalde Diego Uceda. Foto: Composición Infobae/PeruRail

Idea de construcción de túnel no es nueva

La idea de concretar esta obra no es nueva. En 2019, el actual alcalde Diego Uceda laboró como asesor de la empresa que planteó la construcción del túnel una década atrás.

Se buscaba que el túnel tuviera un recorrido de más de 11 kilómetros, para lo que invertirían USD 7 millones. Para esto, según Uceda, el municipio de Lima emitiría una ordenanza que deje sin efecto la cancelación.

“Es una megaobra que le abre a Lima de ser una megaciudad. Este es uno de los grandes proyectos que vamos a trabajar de la mano con Rafael López Aliaga”, aseguró.

El titular de la Municipalidad de La Molina aseguró que los peajes forman parte de un "clamor" de la ciudadanía, pese a las críticas que este proyecto ha recibido. (Composición: Infobae)

Recordemos que López Aliaga, durante la campaña electoral de 2022, se mostró en contra del pago de peajes, por lo que dijo que los eliminaría si llegaba al poder..

En anteriores entrevistas manifestaba que los cobros por peajes eran un “abuso” e “injusto” que los ciudadanos paguen por movilizarse por la ciudad. “Este fin de marzo, para que los señores de Odebrecht y de Rutas de Lima devuelvan los peajes de la ciudad de Lima. Van corriendo 60 días. (...) Estamos planificando mover los peajes después de Ancón. (...) Es injusto que la gente pague por salir de su casa”, afirmó.

Pero esto podría cambiar si se llegara a gestionar este cobro “excesivo”, que hasta la fecha en ninguno de los peajes de la capital se ha llegado a dar. La obra estaría lista cerca de cuatro años aproximadamente, así lo mencionó el alcalde de La Molina.