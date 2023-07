Jefferson Farfán y el pedido a Paolo Guerrero luego de su salida de Racing: “Quiero verte donde empezamos nuestros sueños”

Jefferson Farfán le hizo un emotivo pedido a Paolo Guerrero tras salida de Racing Club.

La sorpresiva decisión de Paolo Guerrero fue lo más comentado en las últimas horas. El ‘Depredador’ se desvinculó de Racing Club por la poca continuidad que tuvo, ahora es jugador libre y todos están pendientes cuál será su próximo equipo. Se especula mucho de que hay varios equipos que ya mostraron interés por el peruano, entre ellos están Peñarol y Emelec, sin embargo no hay luces de cuál sería su futuro hasta el momento.

Sin embargo, Jefferson Farfán tendría el equipo perfecto para el delantero, así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram. La ‘Foquita’ le hizo un emotivo pedido y espera que su hermano considere la posibilidad de volver a Alianza Lima, un sueño que quiere que lo haga realidad.

“Quiero verte donde empezamos nuestros sueños, quiero morir feliz, hermano. Sería un sueño de PTM”, publicó el exjugador ‘blanquiazul’ en sus redes sociales.

Farfán decidió acompañar su post con una foto donde se le ve junto a Guerrero con la camiseta de los ‘íntimos’ en las divisiones menores, poniéndole el toque sentimiental. Como se recuerda, ambos se conocieron en las juveniles del equipo de La Victoria, es ahí donde empieza su amistad que ahora tiene años. El capitán de la selección peruana no pudo hacer su debut oficial con los ‘grones’ porque se le presentó la oportunidad de empezar su carrera en Europa.

El sueño de ellos siempre fue jugar juntos en Alianza, pero no se pudo hacer realidad, y ahora es imposible debido a que el ‘10 de calle’ decidió retirarse del fútbol el año pasado. Pero aún así, el exjugador se ilusiona con ver a su amigo del alma en Matute ya que está libre y está en busca de equipo, espera convercerlo.

Lo cierto es que las posibilidades de que se sume al equipo de Guillermo Salas son mínimas debido a que no tendría espacio en el plantel, pues como ‘9′ están Pablo Sabbag y Hernán Barcos. No estaría en los planes a pesar de que el libro de pases está abierto de la Liga 1 y cerrará en seis días, el próximo 13 de julio. Igual, los hinchas no pierden las esperanzas de ver a Guerrero con los victorianos, y en época de mercado de fichajes, todo puede pasar. En los próximos días habrán más novedades al respecto.

Publicación de Jefferson Farfán con mensaje emotivo a Paolo Guerrero en su Instagram.

Intentos frustrados

La relación entre Paolo Guerrero y Alianza Lima no es algo nuevo porque ya hubo varios intentos de los ‘blanquiazules’ por tenerlo en sus filas en los últimos años. A inicios del 2022, los directivos de los ‘íntimos’ se reunieron con el ‘Depredador’ para convencerlo de que vuelva a Matute, pero en su mente solo estaba recuperarse completamente de su lesión a la rodilla y decidió viajar a Estados Unidos, y todo quedó ahí.

Hubo una segunda oportunidad a mitad del mismo año, y rechazó la oferta ‘grone’ debido a que su prioridad era continuar su carrera futbolística en el exterior. Se sentía bien físicamente, y eso lo ilusionada con mantenerse en la competencia internacional. Y eso lo hizo fichar por el Avaí de Brasil, donde no estuvo por mucho tiempo e incluso se fue antes de que termine el campeonato que desencadenó el descenso de ese equipo.

Y la tercera vez fue a inicios del 2023, Guerrero pasó varios meses buscando equipo y hubo un acercamiento más por parte de los victorianos y se finalizó como las otras anteriores, en nada. Ahora muchos lo vuelven a pedir para lo que resta del Torneo Clausura, donde lograr el tricampeonato se volvió en el obejtivo principal después de quedar eliminado de la Copa Libertadores.