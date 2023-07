Flavia Laos y Austin Palao se lucen juntos y terminan con los rumores de un rompimiento. Instagram

Debido a que Flavia Laos y Austin Palao ya no se muestran juntos en sus redes sociales, muchos de sus seguidores comenzaron a especular que estarían distanciados o que habrían terminado. Agregado a ello, en las publicaciones que realizaban por separado, constantemente le consultaban si seguían juntos y ambos no respondían al respecto.

Te puede interesar: Figuras del espectáculo que asistieron a la ‘Marcha del Orgullo 2023′

En la inauguración de la primera tienda física de zapatos de Lorelein Palao, hermana de Austin y Said Palao los rumores se acrecentaron porque Flavia Laos no pude asistir a la apertura; sin embargo, en sus redes sociales se pudo ver que estaba almorzando con sus amigas.

Austin Palao en el evento aclaró que seguían juntos y que la intérprete de ‘Ahora me llamas’ no llegó a la presentación de su nuevo emprendimiento familiar porque tenía una entrevista radial ya pactada. Asimismo, dijo que a lo mejor llegaba pero durante la noche.

Flavia Laos y Austin Palao mantienen una relación pese a rumores de separación.

Alejandra Baigorria publicó fotos románticas de parejita

Pero, Alejandra Baigorria terminó con todos los rumores de que Flavia Laos no tendría una buena relación con la familia Palao y que estaría separada del exchico reality porque publicó un romántico video de ellos en su cuenta de Instagram.

“¡Aquí está lo prometido, así me maten!”, escribió la Gringa de Gamarra en una de sus historias.

En el corto video se puede ver a la pareja muy romántica, Austin se encuentra sosteniendo la mano de la bella influencer, mientras que ella le sonríe y se percata que la guerrera lo está grabando.

Te puede interesar: El inicio de Flavia Laos en los programas infantiles, sus polémicos cambios estéticos y su exitoso camino como figura internacional

Lo que sorprende es que, según las imágenes, Flavia Laos habría llegado a la inauguración de la tienda zapatos, pero varios horas más tarde porque se la ve sentada en uno de los muebles del local. Además, en un momento aparece la hermana de los Palao Castro.

Lorelein Palao aclaró que mantiene una excelente relación con Flavia e incluso contó que le escribió por interno para disculparse por no asistir puntualmente al evento, pero que de todas maneras llegaría a la tienda como lo demuestra el video de Baigorria.

Flavia Laos y Austin Palao se lucen juntos y terminan con los rumores de un rompimiento. Instagram

Austin Palao confesó que él tomó la iniciativa para dejar de exponer su relación

Austin Palao en una conversación con el programa de Youtube ‘Flowreando’, el modelo explicó por qué tomó la decisión de no seguir compartiendo en sus redes sociales detalles de su romance con Flavia Laos, señalando que él siempre ha evitado ventilar su vida privada.

“Esa decisión fue... ella es de exponerlo más, yo soy totalmente lo contrario. Los que me conocen saben que yo siempre he sido así. Si uno le da vitrina a que la gente comente, es peor, es tóxico”, indicó el influencer.

En otro momento, el modelo aseguró que no existe un acuerdo para que ambos no publiquen nada, solo que lo harán cuando ellos lo crean necesario y lo quieran compartir con sus seguidores, pero otros momentos lo van a guardar para ellos mismos.

Te puede interesar: Cuál es la canción de K-pop más escuchada en iTunes Perú hoy

“No es que yo no publique nada, simplemente publico lo que quiero que se enteren, y lo que no, lo guardo para mí. ¿Desde cuándo se mide la intensidad del amor por la exposición que uno pueda tener en redes?”, añadió.

Finalmente, el modelo sostuvo que él a veces publica algunas cosas con Flavia, pero se ha dado cuenta de que sus seguidores siempre le exigen más. “No es que yo no suba nada, yo sí subo, pero la gente siempre me quiere exigir más y así no es”, indicó.