Ethel Pozo y su experiencia en famosa app de citas: “Hice match con un bombero, me dio miedo”

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, buscó el 'amor' en famosa app de citas. Soy Gianotti / Youtube

Antes de casarse con Julián Alexander, director de telenovelas en Del Barrio Producciones; Ethel Pozo pasó varios años soltera. En una oportunidad, descargó la aplicación de citas Bumble para encontrar al amor de su vida y hasta hizo match con atractivo hombre, pero desistió por miedo a ser secuestrada.

Te puede interesar: Nicole Akari cuestiona los looks de Janet Barboza y Ethel Pozo, conductoras de ‘América Hoy’

“Fue en mi época de soltera con mis amigas. No fue acá, sino en Estados Unidos. Me mariconeé. Me descargué un app y cuando yo estaba en Naples, porque mi tía vivía allá, hice match con un bombero, pero nunca salimos. Me dio miedo”, contó en entrevista con Christopher Gianotti.

Según Ethel Pozo, no llegó a ir a su cita porque no conocía en lo absoluto al sujeto. “Acá (en Perú) las solteras tienen Tinder y pueden ver en Facebook los amigos en común, pero en Estados Unidos no. ¿Qué pasa si me agarraba y me mataba un loco? ¿Qué referencias hay? ¿A quién le pregunto quién es?”, sostuvo.

Ethel Pozo contó la vez que se descargó una conocida app de citas para encontrar el amor. Youtube

La hija de Gisela Valcárcel y conductora de ‘América Hoy’ no siguió buscando el ‘amor’ en la app de citas porque, luego de escuchar las experiencias de sus amigas, “una relación funciona una en un millón”.

Te puede interesar: Los de Arriba y los de Abajo, la telenovela peruana que mostró la fractura de los estratos sociales en Perú

Más adelante, enumeró las características que encuentra atractivas en un hombre: “Primero, la cara y los ojos, que tengan un brillo. Mi esposo tiene unos ojos lindos. También que tenga algo de ‘bad boy’. Que me haga reír, que tenga tema de conversación y lo más importante es que sea buen papá. Ese es mi top, que sea buen padre porque mi vida son mis hijas”.

Su primer contacto con Julián Alexander

Ethel Pozo aseguró que nunca le aceptó una cita a un seguidor; sin embargo, contó que su actual esposo Julián Alexander fue quien la contactó por Instagram para invitarla a salir durante la época del primer brote de COVID-9. Él ha sido la única excepción.

“Me escribió por Instagram y, obviamente, su mensaje cayó en un buzón de miles de mensajes. Y le dijo a Melissa (Paredes), porque trabajaban juntos, que me había escrito. Yo tuve que buscar su nombre y ahí vi sus mensajes, pensé que esas cosas no pasaban. Me puso: ‘Hola, soy el Julián, amigo de Melissa’. Creo que estaba nervioso”, recordó en ‘Preguntas que arden’.

Ethel Pozo y Julián Alexander empezaron a salir durante el inicio de la pandemia de coronavirus.

Luego de hablar por un par de días, Ethel Pozo cuestionó que Julián Alexander sea el hermano de Michelle Alexander. “Fue raro porque su hermana ha trabajo con mi mamá y nunca había oído de él. Le dije: ‘¿De verdad eres su hermano?”.

Te puede interesar: Daniela Darcourt descarta ser bisexual: “No tengo la suerte o bendición”

El director de televisión aprovechó la oportunidad para invitarla a salir, ya que así podría demostrarle que no estaba mintiendo. Pero Ethel Pozo le recordó que estaban en plena pandemia; no quería contagiarse bajo ningún motivo.

“Quedamos en hacernos una prueba molecular y con los resultados negativos salimos a comer. Yo tenía miedo porque era salir con alguien en una cita a ciegas. Yo me subí a su camioneta y sentí que lo conocía de años. No me dio vergüenza. Y hasta le dije que estaba a dieta, que ‘pastas no’. Yo a un chico jamás le hubiera dicho eso, imagínate la confianza que tuvimos”, acotó.

No descartó tener un hijo con Julián Alexander

Ethel Pozo señala que está en su mejor momento con Julián Alexander. Y aunque no están buscando tener un hijo juntos, no le molesta la idea de quedar embarazada otra vez.

“Julián tiene un hijo y yo dos. Una vez al año viajamos todos juntos y somos una multitud. Así que si llega, seríamos muy felices, pero también estamos completos. Yo amo ser mamá, pero ya estamos en una edad en la que él se la pasa recogiendo (a sus hijas) de reuniones. Por eso decimos que queremos, pero luego nos vemos y decimos: ‘Pero estamos bien’. Sería volver a empezar”, precisó.