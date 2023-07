Paolo Guerrero no seguirá en Racing: el día que reveló por qué Fernando Gago no lo pone de titular

El delantero peruano reveló los motivos de su habitual suplencia en Racing Club. (América TV)

Este jueves 6 de julio, se hizo oficial que Paolo Guerrero rescindió contrato con Racing Club tras casi medio año en la institución. El delantero tuvo su último encuentro con la ‘academia’ a menos de 24 horas de su salida. Este fue enfrentando a San Lorenzo en el estadio presidente Perón, en el cual ingresó a los 71 minutos por su colega de posición Maximiliano Romero.

El goleador histórico de la selección peruana sumó su suplencia número 14 desde su llegada a la ‘academia’ y los pocos minutos de los que dispuso desde su arribo (847 entre la Liga Argentina, Copa Libertadores y Copa Argentina) habrían sido uno de los factores determinantes para su prematura salida, ya que aún contaba con seis meses más de contrato.

El último 12 de junio, en su llegada a Seúl para sumarse a los entrenamientos de la ‘bicolor’ previo a los amistosos FIFA con Japón y Corea del Sur, el ‘Depredador’ explicó cuáles eran los motivos por los que su entrenador Fernando Gago no lo colocaba de titular cuando se encontraba apto físicamente. El atacante indicó que las explicaciones de ‘Pintita’ pasaban por algo meramente táctico a la hora de diseñar los planteamientos para enfrentar a sus oponentes.

“Alterno no, vine jugando últimamente, pero Fernando Gago a veces hace cambios y me dice ‘que no (será titular) porque creo que el partido es para jugarlo así, con un wing (extremo por banda), voy a poner a dos (por los costados), no quiero jugar con un nueve’ y obviamente hay que acatar las órdenes del entrenador”, mencionó ante los medios de comunicación.

Durante su estancia en el ‘primer grande’, el veterano artillero de 39 años inició acciones en ocho oportunidades, siendo la última de ellas frente a Banfield por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino (LFP).

Paolo Guerrero se quejó de pocos minutos

Previamente, en abril, Guerrero Gonzáles ya había dado las primeras muestras de molestia por la cantidad de minutos que su director técnico decidía que iba tener. Tras el clásico contra Independiente, el incaico fue consultado por su primera experiencia en el derbi de la ciudad, a lo que respondió afirmando que su deseo no era entrar como sustituto.

“Uno siempre quiere jugar los clásicos. Y no 10 o 15 minutos”, respondió inicialmente el exjugador de Internacional de Porto Alegre. Raudamente se le repreguntó si se encontraba molesto con dicha situación, a lo que respondió: “Estoy tranquilo. Toca seguir trabajando. Esto va a mejorar. No tengo más que decir”.

En aquella igualdad 1-1 con el ‘rojo’ en el estadio Libertadores de América, Paolo entró al campo a los 69 minutos en reemplazo de ‘Maxi’ Romero.

El delantero peruano quería tener más tiempo ante su clásico rival en el fútbol argentino. (Video: TyC Sports).

