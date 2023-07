Milett Figueroa denunció que su madre fue víctima de estafadores: “Le dijeron que mi hermana estaba secuestrada”

Milett Figueroa contó que su madre fue víctima de los estafadores.

Milett Figueroa no se muestra muy activa en redes sociales; sin embargo, las pocas veces que se ha pronunciado se debe a alguna situación comprometedora o que le afecte. Fue así que esta vez usó su cuenta de Twitter para denunciar un mal momento que vivió su madre, Martha Valcárcel.

El hecho sucedió aproximadamente al mediodía de este jueves 6 de julio. La exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que detalló que su madre había sido víctima de estafadores que habría intentado quitarle dinero.

Según contó, los delincuentes usaron una voz que era muy parecida a la de su hermana y engañaron a su mamá diciéndole que ella estaba secuestrada. Su progenitora se puso mal de salud e incluso señala que ‘casi le da un infarto’. Por ello, se mostró preocupada y lamentó que haya gente haciendo este tipo de llamadas. Finalmente, aclaró que felizmente todos se encontraban muy bien.

“¡Acaban de llamar a la casa unos estafadores y mamá contesto el teléfono, le dijeron que habían secuestrado a mi hermana y casi le da un infarto! La persona tenía la voz de mi hermana o parecida ella, ¿cómo es posible que exista gente tan así? Felizmente todos estamos bien”, expresó en su perfil social.

Milett Figueroa denunció ser víctima de estafadores. (Twitter)

La noticia alertó a todos sus seguidores quienes se mostraron preocupados por la salud de la madre de Milett y lamentaron que tenga que pasar por este tipo de situaciones. Incluso, su excompañera de ‘El Gran Chef Famosos’, Karina Calmet, se solidarizó con ella: “Mi solidaridad contigo”, escribió agregando un emoji de corazón.

Usuarios mostraron su apoyo a Milett Figueroa

Al conocerse esta noticia, muchos de los fanáticos de Milett se mostraron preocupados por la salud de la madre de la modelo. Sin embargo, más uno contó que había vivido una experiencia bastante parecida y lamentaron que tenga que pasar por situaciones como esta.

Incluso, algunos seguidores, mencionaron cómo es que podría haberse logrado obtener la voz de su hermana para tratar de hacer caer a su madre. Mencionaron que este tipo de situaciones se obtienen por la Inteligencia Artificial, por lo que hicieron un llamado a la precaución.

“Cada vez la delincuencia está peor, ya no podemos estar seguros ni en nuestra propia casa. Una vez le hicieron eso a mi mamá, pero con su ahijado menos mal mi mamá se dio cuenta que era falso”, “Muchos no lo saben, pero están usando la IA para clonar la voz”, “Lo 1ro es denunciar, y lo importante es mantener la calma (sé que a veces es complicado, pero hay que hacerlo), colgar fe inmediato, y verificar con llamada que el familiar “secuestrado” está bien”, “Es importante la comunicación con nuestros familiares, a Dios gracias no pasó a mayores , hay que tomar las precauciones”, fueron algunos de los comentarios.

Mamá de Milett Figueroa se enfrentó a Valeria Piazza

Hace unos días, Valeria Piazza se refirió al Miss Supertalent of The World 2016, concurso en el participó Milett Figueroa y logró el primer lugar. La también reina de belleza señaló que ese es un concurso pequeño por lo que tuvo la particularidad de coronar a dos reinas sin ningún problema.

Estas palabras no fueron bien recibidas por la madre de la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’. Martha Valcárcel señaló que le molestó que minimizara el concurso de belleza de su hija. Incluso, comentó que era muy seguidora del programa y lamentó esta situación. “Estoy enfurecida porque he visto ‘América Hoy’, a mí me encanta, pero ahora estoy con una tristeza enorme porque esta niña, Valeria Piazza, minimizó el concurso de belleza donde fue mi hija, en Corea”, comentó.