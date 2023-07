Jorge Fossati quitó responsabilidad a Edison Flores: “No pretendo que se ponga la mochila del equipo encima”

El técnico uruguayo se refirió a la relevancia del 'Orejas' en la 'U' y su ubicación en el campo. (Video: Radio Ovación)

Universitario de Deportes ha recuperado la confianza en su juego luego de la última victoria que obtuvo en condición de local contra Alianza Atlético en la fecha 2 del Torneo Clausura. Sin embargo, otra noticia positiva para el cuadro ‘crema’ fue que debutó Edison Flores, su reciente fichaje. En ese sentido, el técnico Jorge Fossati quitó responsabilidad al ‘Orejas’ y aseguró que no llevará el peso del equipo.

Te puede interesar: Jorge Fossati auguró un gran futuro para Edison Flores en Universitario: “será un jugador de enorme importancia”

“No pretendo que él se ponga la mochila del equipo encima, sino que el equipo le dé las condiciones para que rinda de la mejor manera los minutos que esté pronto en este momento para rendir porque Universitario no lo trajo por un partido, dos o tres, sino por un año y medio. Como con todos los jugadores, medimos costo y beneficio, lo vamos a llevar progresivo”, señaló para la prensa que acudió al entrenamiento del equipo en Campo Mar.

De la misma manera, se refirió a la posición en la que jugará. “Va a jugar donde lo necesite el equipo porque tiene la capacidad de hacerlo en más de un lugar, como varios acá”, dijo.

Te puede interesar: Edison Flores y el día que debutó en Universitario: utilizó número histórico y jugó inédito torneo

Ante la insistencia de cómo el volante se desempeñará en la ‘U’, declaró lo siguiente. “Me preocupa el equipo, no me preocupa Edison Flores. Que aporte su gran calidad dentro del equipo pero primero el equipo”.

Jorge Fossati habló con Edison Flores previo a su ingreso en Universitario vs Alianza Atlético. (Universitario)

Y es que Edison Flores llevaba sin jugar mucho tiempo en el primer semestre del 2023 en Atlas de México. De hecho, solo disputó cinco partidos, en los que no anotó gol ni brindó asistencia. El DT Benjamín Mora lo dejó fuera de consideración, en parte, por algunos problemas físicos que sufrió y le quitaron ritmo de competencia.

Te puede interesar: Edison Flores volvió a jugar con Universitario y recibió calurosa ovación ante Alianza Atlético por Liga 1

Ante el poco tiempo de juego, el ‘Orejas’ decidió relanzar su carrera volviendo a Universitario, el club que lo formó como futbolista y donde mostró su mejor versión. Además, era una vía que le permitiría retomar confianza para elevar su nivel en la selección peruana.

Ahora, su contratación eleva la categoría del elenco ‘merengue’, que no sabe lo que es salir campeón nacional desde el 2013. Por ello, la consigna este año y, sobre todo, el 2024 por el centenario del club, es levantar el título de la Liga 1. El mismo Flores en su presentación descartó que el actual plantel arrastre la presión de varios años de sequía y Fossati quiere que juegue suelto, sin la presión que lleva ser el líder del equipo para que rinda al máximo.

Sequía goleadora de Alex Valera

Por otro lado, el estratega ‘charrúa’ habló de la sequía goleadora de Alex Valera, quien en el último partido contra Alianza Atlético falló varias ocasiones de gol. En esa línea, destacó que trabajará en despejarlo en el aspecto emocional. “Alex salió enojado por los goles que estaba errando, me dijo: ‘No puedo errar tantos goles’. Mi posición fue: ‘estás donde tienes que estar’. Simplemente hay que saber trabajar lo emocional para que eso no lo ponga demasiado ansioso y sea contraproducente”, precisó.

Alex Valera no convierte gol con Universitario hace tres partidos. (Universitario)

Posible suspensión de partidos en Perú

Otro de los asuntos que abordó Jorge Fossati fue acerca de la posible suspensión de los partidos de la Liga 1, esperando que no arrastre a la Copa Sudamericana, ya que necesita el apoyo de su hinchada para sacar adelante el duelo contra Corinthians de Brasil.

“No podemos ni nosotros ni ustedes anteponer problemas personales, es por un tema serio del país y por lo tanto lo nuestro queda en un segundo término, haremos lo que indiquen las autoridades. Lo único que sí me preocupa que está en esos días el partido con Corinthians acá, ahí sería solo para uno que es Universitario. Ahí sí me preocuparía que no se hicieran todos los esfuerzos para que Universitario pueda jugar aquí y con su hinchada y no que la Confederación te diga que si no están dadas las garantías juegas pero sin público”, mencionó.