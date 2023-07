Mr. Peet rompió en llanto al recordar a su hijo cocinando tequeños: “Yo no los voy a preparar mejor que tú”

Mr. Peet se quebró al hablar de su hijo | Latina

La noche del miércoles 5 de julio, se vivió una noche de eliminación más en ‘El Gran Chef Famosos’. Natalia Salas, Mr. Peet, Mónica Torres y Junior Silva se enfrentaron para salvarse y continuar en competencia. Sin embargo, estas ocasiones hacen que los competidores muestren su lado más sensible ante el público y eso sucedió en esta ocasión.

Te puede interesar: Mr. Peet y las duras críticas de Giacomo Bocchio a sus platillos en ‘El Gran Chef Famosos: “Estás en mi cancha, no te confundas”

Para esta ocasión, el primer plato de la noche era preparar tequeños rellenos de lomo saltado con crema a la huancaína. Al inicio, todos se mostraron preocupados por el potaje, pero poco a poco tomaron confianza para hacerlo. Antes de comenzar a cocinar, Mr Peet reveló que justo su hijo le había dicho que le gustaría llegar al programa para preparar tequeños, pues él solía hacerlo junto a su tía.

El tierno momento de la noche sucedió cuando el jurado se acercó a la estación de Peter Arévalo y comenzó a probar los tequeños. Fue Nelly Rossinelli quien lo notó un poco extraño y no dudó en preguntarle qué era lo que le pasaba, pues su actitud había sorprendido.

Te puede interesar: Mr. Peet molesto con jueces de ‘El Gran Chef Famosos’: “Disfrutan verme en sentencia”

En ese momento, Mr. Peet no pudo contener las emociones y echó a llorar. Allí explicó la coincidencia que había tenido en el día con su hijo que era la razón de esas lágrimas.

Mr. Peet en El Gran Chef Famosos.

“Pasa que había conversado con mi hijo, coincidentemente él comenzó a ver el programa y me dijo: ‘papá un día llévame a preparar tequeños’ y coincidió. Llegando acá lo primero que me entero es que íbamos a preparar tequeño”, expresó mientras lloraba.

Tras ello, le dedicó unas palabras a su pequeño, a quien halagó por su forma de cocinar y se comparó con él. En ese instante, aseguró que nunca podrá ser como su hijo y le envió un mensaje de amor.

Te puede interesar: Antonio Pavón y su emotivo mensaje tras ser víctima de la delincuencia: “No le deseo a nadie lo que pasé”

“Yo lo que le voy a decir es que yo no voy a preparar los tequeños mejor que él, no voy a hacer nada en mi vida mejor de lo que va a hacer él. No sé si me voy a ir hoy, desde aquí Ariel, te quiero mucho”, expresó sin dejar de llorar.

Luego de esta situación, los jurados Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio lo felicitaron por su sazón y le aseguraron que su hijo estaría orgulloso de todo lo que viene logrando y sobre todo de haber terminado esta prueba en el tiempo establecido llevándose buenos comentarios por su sazón.

Mr. Peet se quebró en El Gran Chef Famosos.

Junior Silva también se quebró en vivo

Otro de los participantes que también estalló en llanto fue Junior Silva. El recordado ‘Pollo Gordo’ no logró terminar la primera prueba y tuvo que presentar tequeños quemados sin ninguna salsa. Su frustración lo llevó a mostrar sus emociones y cayó en brazos de su compañera Mónica Torres.

“Te juro que me esfuerzo”, mencionó entre lágrimas. En ese instante, todos los participantes llegaron hacia él para consolarlo y mostrarle todo su apoyo. Nelly Rossinelli le informó que ese plato no iba a definir su permanencia por lo que le pidió esforzarse más en la siguiente preparación.

Junior Silva rompió en llanto al no poder terminar con la prueba | Latina

Allí, Junior Silva no podía contener las lágrimas y señaló que siempre se esfuerza y no entiende cómo es que no logra llegar al final de forma tranquila. “Estoy con todas las ganas de venir a hacer las cosas bien, pero te juro que no me sale, me esfuerzo, estoy cansado”, expresó.

La jurado Rossinelli reveló que el artista está teniendo más horas de trabajo fuera de la competencia, además de pasar por un momento familiar complicado, por lo que le pidió paciencia. Fuera de cámaras, Silva aseguró que trataba de vencerse a sí mismo. “Es una lucha constante conmigo mismo que la verdad está ganándome”, sentenció. Lamentablemente, Silva fue el tercer eliminado de la temporada.