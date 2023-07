Sporting Cristal vs Emelec: a qué rival enfrentará el equipo ganador en octavos de final de Copa Sudamericana 2023

Sporting Cristal chocará ante Emelec por los playoffs de la Copa Sudamericana. (Foto: Composición Infobae)

Hoy, miércoles 5 de julio, se llevó a cabo el sorteo de octavos de final de la Copa Sudamericana 2023 en la sede de Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay. Cabe resaltar que, el primer bolillero lo integran los ocho primeros de la fase de grupos y del otro lado, se encuentran los ocho cruces que se desarrollarán por los playoffs.

En ese sentido, el equipo ganador en octavos de final, ya sea Sporting Cristal o Emelec, tendrá que enfrentar a Defensa y Justicia de Argentina. Según el cronograma publicado por el ente organizador del torneo, dicha instancia está programada para la semana del 2 al 9 de agosto.

Posterior a ello, el camino no será nada sencillo para los dirigidos por Tiago Nunes, ya que en su llave también se encuentran Guaraní de Paraguay, Liga de Quito de Ecuador, Sao Paulo y Botafogo de Brasil, entre otros.

Cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

El camino de Defensa y Justicia por Copa Sudamericana

Los ‘halcones’ fueron primeros del Grupo F, en donde compitió con Millonarios de Colombia, América Fútbol Club de Brasil y Peñarol de Uruguay. Pese a ubicarse en la primera posición de su grupo, el conjunto argentino no llega invicto a esta instancia, pues cayeron por 3-0 ante Millonarios por la fecha 1 de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Julio Vaccari venció a los ‘conejos’ y a los ‘carboneros’ en sus dos compromisis. En cuanto a sus duelos ante los ‘embajadores’, sumó una derrota, sin embargo, luego se reinvindicó con una victoria en su última aparición por la primera etapa de la competencia.

Cómo llegó Sporting Cristal a los playoffs

Sporting Cristal inició en la etapa preliminar, donde eliminó a Nacional de Paraguay en un duelo de ida y vuelta. Luego tuvo que afrontar un nuevo reto ante Huracán de Argentina, equipo al que venció. De esta manera, logró clasificar a la fase de grupos, en donde compitieron con Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y The Strongest de Bolivia.

Cristal tuvo un mal arranque al perder dos partidos, el primero ante Fluminense y el segundo ante River Plate. Sin embargo, en sus últimos encuentros, registró dos victorias y dos empates, los cuales causaron que pueda luchar por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal vs Emelec

Sporting Cristal se quedó con el tercer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores, esta posición le dio la posibilidad de luchar por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para conseguirlo, deberá vencer a Emelec. El partido de ida se disputará el próximo miércoles 12 de junio desde las 19:00 horas de Perú en el Estadio Nacional. Mientras que, la vuelta se llevará a cabo una semana después en el mismo horario pero en el Estadio George Capwell.

Historial poco favorable

Sporting Cristal y Emelec se han visto las caras hasta en 12 oportunidades, sin embargo, el historial le favorece al elenco ‘millonario’. Hasta el momento, el conjunto ‘celeste’ acumula una victoria, cinco empates y seis derrotas, por lo que su principal objetivo será sumar de a tres y así, romper la mala racha.

Definición de clasificados

Un punto a considerar es que de acuerdo al reglamento de la Conmebol, el gol de visitante no vale doble y solo se definirá por la diferencia que logren conseguir ambas escuadras. Además, si en el partido de vuelta no hay un ganador, no habría tiempo suplementario, por lo que todo se decidirá en tanda de penales.

¿Cuánto ganará Sporting Cristal por jugar la Copa Sudamericana?

Pese a que no pudo llevarse a casa la suma de un millón 250 mil dólares que la Conmebol otorga por clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, Sporting Cristal igual podrá recibir 500 mil dólares por ser partícipe de los playoffs de la Sudamericana. De superar esta ronda, se harán de otros 550 mil dólares.