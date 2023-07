Peter Arévalo y su contundente mensaje a Christian Cueva por indisciplina: “Dedícate al fútbol barrial”

Peter Arévalo explotó porque Christian Cueva faltó al entrenamiento de Alianza Lima. (Madrugol)

Alianza Lima no viene atravesando una semana tranquila en sus instalaciones. Y es que la ausencia de Christian Cueva en el entrenamiento del lunes 3 de agosto removió el ambiente en el club ‘blanquiazul’, que abrió un proceso de investigación para esclarecer la falta. A pesar de que el jugador ya pidió disculpas, la intención de la institución sería rescindirle el contrato y viene trabajando en ello. En ese sentido, el periodista Peter Arévalo dejó un contundente mensaje para el volante por su indisciplina.

“Quiero decirle algo a Christian Cueva con todo lo que le admiré en su momento. No puedes jugar un minuto más en Alianza. No te puedes volver a poner la camiseta de Alianza, dedícate al fútbol barrial que tanto te gusta”, fueron sus primeras palabras en el programa Madrugol del canal de YouTube, Mr Peet Channel.

De la misma manera, aseguró que fue la última chance que tuvo ‘Aladino’ para destacar en Primera División, aunque al mismo tiempo dio a entender que su futuro debería estar en otras categorías.

“Desperdiciaste, quizás, la última gran oportunidad que tenías en el fútbol profesional. Y digo en el profesional porque quizás en el barrial de repente te van a llegar miles de ofertas, donde no tengas tanta responsabilidad ni tampoco la obligación de ser profesional. Christian Cueva no se puede aparecer por Matute, le ha faltado tremendamente el respeto a la institución”, señaló.

Indisciplina de Christian Cueva

Luego del partido ante Deportivo Municipal, el mediocampista viajó a Trujillo para inaugurar un negocio, tal y como él mismo lo reveló mediante sus redes sociales. Sin embargo, su presencia se extendió y fue captado en un concierto en la noche del domingo, un hecho que causó mucha molestia, ya que al día siguiente en horas de la mañana debía asistir a los entrenamientos de Alianza Lima en las instalaciones de Esther Grande de Bentín (EGB).

¿Qué sucedió? Pues ‘Aladino’ faltó y de ahí el club decidió investigar los hechos. El futbolista pidió perdón a través de un video subido el martes en la mañana, aunque la decidión de la entida de La Victoria ya se habría tomado: buscar rescidirle el contrato que finaliza el 31 de agosto. Por ello, no fue permitido por la dirigencia para ser parte de las prácticas con el resto de sus compañeros.

Hasta hoy, miércoles 5 de julio, la situación pasaría porque tanto club como jugador lleguen a un acuerdo para separar sus caminos. No se trataría de una tema sencillo, pues existen diversas cláusulas y temas legales que arreglar.

¿Presente ante Sporting Cristal?

Una de las cuestiones que surgió en el programa digital era si Christian Cueva podría ser considerado por el técnico Guillermo Salas para afrontar el duelo ante Sporting Cristal el sábado 8 de julio. Peter Arévalo respondió con un mensaje alusivo a ‘Chicho’.

“No puede pensar ni siquiera ponerlo en el banco. Porque ahí sí, todo lo bueno dentro del estilo poco estético o poco agradable que puede haber generado Alianza, si Salas sigue contando con Cueva, creo que estaría rellenando el formulario para irse. Entonces, aquí son todos, Bellina, ‘Chicho’, Gonzales Posada, quienes tengan que ver”, sostuvo.

Y resulta casi imposible que pueda estar apto para jugar contra el conjunto ‘cervecero’, sobre todo si el club viene trabajando en su pronta salida. En la semana no ha entrenado con el resto de sus compañeros y Guillermo Salas ya viene perfilando lo que será el once que mandará al campo. La opción más viable sería considerar el centro del campo que optó ante Municipal: Josepmir Ballón, Jesús Castillo y Jairo Concha. De hecho, este último ha mostrado un alto rendimiento y ha aprovechado las bajas de Andrés Andrade y Christian Cueva para entrar al once inicial.