Coki Gonzales indignado con indisciplina de Christian Cueva en Alianza Lima: “Le falló feo al equipo que dice amar”

Coki Gonzales cuestionó el amor que Christian Cueva profesa por Alianza Lima (Latina).

Christian Cueva sigue siendo punto de críticas por su reciente indisciplina con Alianza Lima. Uno de los más duros contra el volante fue Coki Gonzales. El periodista de Latina reveló que el cuadro ‘blanquiazul’ le dio permiso para viajar el fin de semana a Trujillo, pero con la condición que regrese el lunes a los entrenamientos. Sin embargo, ‘Aladino’ perdió el vuelo, tras haber acudido a una discoteca, según las imágenes viralizadas, por lo que no se presentó a las prácticas:

“Vamos a ponernos serios porque el tema es preocupante. Un profesional de 32 años, hoy por la mañana, perdió un vuelo y no fue a trabajar. Eso es lo que ha pasado, Christian Cueva, tuvo permiso para irse a Trujillo el sábado por la noche y tenía que volver el lunes a su entrenamiento, a su trabajo en Alianza Lima y perdió el vuelo, no avisó, recién al mediodía se comunicó y dio señales de vida. ¿Se imagina usted hacer eso en su trabajo, sea cual fuere?”, disparó.

El comentarista deportivo también cuestionó el amor que el nacido en La Libertad profesa por el cuadro de La Victoria. En su opinión, no se puede amar a una institución y luego faltarle el respeto de esa manera:

“El tema es bastante serio, la canción con la que presentaron a Christian Cueva no, ‘Primer amor’. Cuando se ama no se falla, cuando se ama, se cumple, cuando se ama, se respeta, y Christian Cueva se llenó la boca todo el tiempo hablando de su amor a Alianza Lima. El amor se demuestra con hechos, no con palabras, así es la verdad de la historia, todavía no se sabe que va a pasar con Cueva y Alianza Lima, pero le falló, y feo, al equipo que dice amar”, señaló.

Comunicado de Alianza Lima sobre ausencia de Christian Cueva a los entrenamientos.

Los números de Christian Cueva con Alianza Lima el 2023

Desde su regreso a Alianza Lima, Christian Cueva disputó 15 partidos, pero solo pudo completar 90 minutos en la derrota 1-0 ante Atlético Mineiro. En siete oportunidades arrancó de titular, pero fue cambiado, mientras que en otras siete ingresó en el segundo tiempo. Pese a llevar cuatro meses en el club, nunca pudo encontrar su forma física.

‘Aladino’ no convirtió goles y solo aportó una asistencia, esta fue para Bryan Reyna en la goleada 6-1 sobre Deportivo Binacional, cuando se proclamaron campeones del Torneo Apertura. En este cotejo el mediocampista jugó un gran partido y también generó un autogol, por lo que muchos pensaron que sería el inicio de su recuperación. Sin embargo, en las siguientes jornadas su nivel volvió a ser deficiente.

Christian Cueva no completó entrenamiento en Alianza Lima y podría tener los días contados. (Liga 1)

Las alternativas de Alianza Lima

Si se confirma la salida de Christian Cueva de Alianza Lima, los ‘íntimos’ se quedarían solo con Jairo Concha como alternativa al puesto de volante ofensivo, una demarcación en la que a inicios de temporada tenían hasta cuatro futbolistas compitiendo por ser titulares. Esto debido a que Andrés Andrade se encuentra lesionado y no tiene fecha de retorno, mientras que Pablo Lavandeira rescindió contrato y se fue a Melgar en busca de más oportunidades.

De esta forma, el mediocampista de 23 años, quien a inicios de año casi no tuvo oportunidades de jugar, quedará como titular indiscutible en el esquema de Guillermo Salas. Cabe señalar que, en La Victoria también esperan la recuperación de Christian Benavente, quien podría brindarle otra variante al ‘Chicho’, pero al igual que el ‘Rifle’, no tiene fecha de recuperación. Asimismo, juveniles como Javier Navea, Jorge Del Castillo o Mauricio Arrasco, quienes se encuentran en Chile disputando la Copa Libertadores Sub 20, podrían tener una oportunidad.