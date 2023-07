Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

La programación de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

La Liga 1 dio a conocer la programación de la fecha 4 del Torneo Clausura, pero una disposición del Ministerio del Interior podría cambiar el horario de algunos partidos. El MININTER solicitó a la Federación Peruana de Fútbol que reprograme los encuentros que fueron agendados del 16 al 31 de julio debido a la protesta social denominada ‘Toma de Lima’, esas fechas coinciden con la cuarta jornada que se inicia el viernes 14 y culmina el lunes 17.

Los encuentros que están programados en la capital podrían cambiar de fecha o se jugarían a puertas cerradas. Los duelos entre Universitario de Deportes vs Unión Comercio, Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci, Sport Boys vs Alianza Lima y Deportivo Municipal vs Melgar están sujetos a una reconfirmación por parte de la Liga 1. El resto de la jornada se llevaría a cabo con normalidad debido a que disputarán en diferentes ciudades al interior del Perú.

“Es grato dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle la reprogramación de los espectáculos deportivos del torneo local, programados a partir del 16 al 31 de julio de 2023, en la ciudad de Lima, teniendo en cuenta que diferentes gremios, organizaciones sociales y público en general vienen anunciando la realización de protestas sociales denominada ‘III Toma de Lima’ a partir del 16 de julio, en contra de la Presidente y Congresistas de la República. Lo que hace necesario el empleo máximo del personal policial perteneciente a esta división policial, con la finalidad de controlar el orden público en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, Congreso de La República, así como entre otras entidades públicas y privadas”, se lee en el oficio enviado por el Ministerio del Interior al ente que preside Agustín Lozano.

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura

Viernes 14 de julio

- UTC vs Alianza Atlético / 15:30 horas / estadio de Héroes de San Ramón / Liga 1 Max

- Universitario de Deportes vs Unión Comercio / 21:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU

Sábado 15 de julio

- Deportivo Garcilaso vs ADT / 13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max

- Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci / 15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max

- César Vallejo vs Academia Cantolao / 19:00 horas / estadio Mansiche / Liga 1 Max

Domingo 16 de julio

- Atlético Grau vs Deportivo Binacional / 13:00 horas / estadio Municipal de Bernal / Liga 1 Max

- Sport Boys vs Alianza Lima / 15:00 horas / estadio Nacional / GOLPERU

- Cusco FC vs Cienciano / 17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max

Lunes 17 de julio

- Deportivo Municipal vs Melgar / 15:00 horas / estadio Iván Elías Moreno / GOLPERU

Descansa: Sport Huancayo

Antecedentes por protestas el 2023

Los conflictos sociales también retrasaron el inicio del Torneo Apertura a inicios del 2023, las intensas protestas en diferentes ciudades del Perú, hicieron que el Gobierno proclame el Estado de Emergencia en el país, y eso no permitió que se desarrolle el campeonato con normalidad. Incluso, tuvo que reunirse el presidente de la FPF, Agustín Lozano y el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso con el jefe de gabinete, Alberto Otárola. Tras la junta se cambió la disposición y se inció la competición desde la jornada 3.

En aquella oportunidad, Reynoso también estuvo en la reunión no solo por la Liga 1, también por la selección peruana, que se preparaba para afrontar los amistosos de marzo contra Alemania y Marruecos en Europa. Esta nueva reprogramación también podría perjudicar a la ‘blanquirroja’ una vez más debido a que los seleccionados en el torneo peruano no tendrían actividad futbolística a falta de menos de dos meses para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la ‘bicolor’ se estrenará contra Paraguay en Asunción.