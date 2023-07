Peter Arévalo arremetió contra el área médica de Alianza Lima: “Trabajan para el club, no para los jugadores”

La cantidad de lesionados en el cuadro 'blanquiazul' causó el enojo del periodista. (Video: ESPN Perú)

Alianza Lima es el ganador del Torneo Apertura y uno de los favoritos para hacerse con el Clausura. Sin embargo, los problemas lo vienen rodeando hace meses. Y es que al pobre rendimiento colectivo se le suma la polémica con Christian Cueva, pero sobre todo, las lesiones de sus mejores jugadores. En ese sentido, el periodista Peter Arévalo arremetió contra el área médica del club, ya que la considera responsable de esta situación.

“Yo no sé qué puede estar pasando en Alianza. Es extraño. No conozco un equipo o puede ser que lo haya y no tengo conocimiento, pero me cuesta encontrar un equipo con tantos problemas de lesión en la temporada. Se le cayó Peruzzi, Andrade, Costa, Sabbag que ya volvió, ahora se le cae García, Vílchez en su momento, Chávez, Montoya...”, señaló en el programa Equipo F de ESPN Perú.

De la misma manera, se mostró desconcertado porque el técnico Guillermo Salas hasta ahora no ha podido contar con todo el equiplo a su disposición. “Quiero saber por qué no juega Zambrano. Él vino a jugar y trascender. Viajó a Brasil y no jugó, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de Alianza? Se contrataron refuerzos para que jueguen, no para que un partido sí y otro no o para que elijan partidos”, dijo.

Carlos Zambrano ha sido baja en Alianza Lima por una lesión en su rodilla. (Liga 1)

Responsable de las lesiones en Alianza Lima

Ahí fue cuando Peter Arévalo cuestionó la inacción de Alianza Lima para comunicar los partes médicos de sus jugadores lesionados a través de las redes sociales de la institución.

“Creo que acá hay un responsable. Si Salas es el principal interesado en tener a todos sus jugadores habilitados para jugar, creo que tendría que decir: ¿cuál es la real situación de los jugadores? Obviamente que la sabe, pero el hincha también necesita saber. ¿Por qué no se dice cuál es la real situación de Andrade, de Costa, de Peruzzi? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Si es que realmente se tuvo que haber esperado al jugador y si Alianza no ha podido reemplazar a uno o dos jugadores”, declaró.

Para finalizar, el relator culpó a los médicos del club con una contundente frase que podría vincularlos con una posible complicidad con los futbolistas para evitar divulgar las lesiones públicamente.

“Creo que el departamento médico tiene que entender que trabaja para Alianza y no para los jugadores. No trabaja para que no diga la gravedad de las lesiones de los jugadores y diga ¡Ah, no! De repente en el extranjero no me llaman después. Si hay una lesión hay que informarla y no tiene nada de malo. Acá no hay nada en contra de nadie. ¿Dónde está el problema? ¿En el departamento médico o el físico? Pero ya preocupa. García jugó 10, 15 o 18 minutos. Algo no marcha bien en Alianza y eso lo tienen que explicar”, precisó.

Santiago García es el último lesionado de Alianza Lima. Salió en los primeros minutos ante Deportivo Municipal. (GOLPERU)

Total de lesionados en Alianza Lima

Gino Peruzzi, Andrés Andrade, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Santiago García, Yordi Vílchez, Joao Montoya, Edinson Chávez y Christian Cueva son los jugadores de Alianza Lima que se han visto afectados por diversos problemas físicos, perdiéndose importantes partidos de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

De los mencionados, el lateral argentino, el extremo uruguayo-peruano y el delantero colombiano viajaron al extranjero para realizar consultas con respecto a sus lesiones. Esto podría ser ante la duda que tendrían sobre el trabajo del médico del club, Alejandro Mesarina. Otra causa de esto también podría deberse a la labor del preparador físico ‘aliancista’. Quizás un tema acerca de la regulación de cargas físicas estaría afectado a los jugadores del primer equipo.

Lo cierto es que Alianza Lima tiene solo por delante el Torneo Clausura tras la eliminación de la Copa Libertadores en fase de grupos. Y deberá ser fundamental que cuente con todo su plantel para lograr el ansiado tricampeonato nacional.