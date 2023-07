Magaly Medina a Tilsa Lozano tras delatar a Jackson Mora: “Mi marido escribe sus dedicatorias en las flores y felizmente las escribe él”

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina salió a responder las supuestas indirectas que le hizo la modelo Tilsa Lozano, que aunque Medina dijo no sentirse aludida, decidió manifestarse. Todo esto, luego que la popular ‘Urraca’ sacara a la luz que el deportista Jackson Mora no le escribía los mensajes románticos a la empresaria, sino un community manager.

Te puede interesar: Jackson Mora se defiende tras ser expuesto por community manager: “Necesitaba ayuda con la ortografía, no lo veo como algo malo”

Ante ello, la figura de ATV le pidió a la exvengadora que no se ‘pique’ y que acepte como siempre lo ha dicho en otras oportunidades. “Qué picona, se ha picado porque acá le descubrimos que su amor, el boxeador es malo para crear, malo para escribir. Pero encargarle a una tercera persona y encima enviarle al community las reacciones de tu esposa, es burlarse. El hombre que juró respetarla, se burla de ella con el community”, dijo en un inicio Magaly.

Como se recuerda, la exMiss Colita fue al programa de Ethel Pozo, ‘América Hoy’ para hablar de casarse por bienes separados, haciendo una presunta insinuación a como decidieron casarse Magaly y su esposo, el notario, Alfredo Zambrano. Como se sabe, ambos decidieron casarse por bienes separados para salvaguardar sus bienes antes del matrimonio.

En esa misma línea, Magaly Medina no pudo con su genio y criticó que ahora Tilsa haya salido a defender al famoso boxeador. “Ahora ella, pobrecita, como está acostumbrada de defenderse de todos, tuvo que salir a defender a su, casi digo ‘a su bruto’, bueno a su marido. Su frase preferida no es ‘apechuga’..Apechuga nomás, apechuga que no sabe escribir una línea y paga a alguien para que te escriba”.

Te puede interesar: Jackson Mora es expuesto por su Community Manager: se encargaba de publicar dedicatorias románticas a Tilsa Lozano

Por otro lado, la periodista manifestó no sentirse aludida de las declaraciones de Tilsa, luego que mostrara el informe y mencionó que ella no tiene necesidad de que le regalen algo, pues bien puede comprárselo producto de su esfuerzo. Esto lo mencionó debido a que la modelo aseguró que ‘que la urraca se auto regala cosas y luego dice que es su esposo es quien se lo compró’.

“Yo no me siento aludida, mi marido felizmente no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram, lo único que escribe son sus dedicatorias de flores y felizmente las escribe él”, sostuvo Magaly Medina al mostrar las insinuaciones de la modelo para el programa de América Televisión.

Magaly Medina brinda detalles de su podcast. Instagram

¿Qué hizo Jackson Mora?

En un informe de Magaly TV La Firme, el deportista Jackson Mora fue expuesto por su exCommunity Manager, quien reveló que se encargaba de publicar dedicatorias románticas a Tilsa Lozano. El joven periodista reveló que era el responsable de hacer las publicaciones de amor para la exmodelo por encargo del deportista.

Te puede interesar: Richard Dulanto muestra contenido explícito sin restricciones en las redes sociales y a la vez enseña a niños en su escuela de modelaje

“Me pidió hacer unas dedicatorias que eran para su mujer, para su esposa, claro no le escribía él, lo hacía yo”, sostuvo el joven periodista, una de ellas fue el mensaje por el tercer aniversario de la exmodelo con su ahora esposo. Según Claren Anderson le compartió a Jackson en cuatro oportunidades el texto para sus publicaciones, solamente para que corte y pegue en las redes sociales.

Como era de esperarse, estas publicaciones fueron del agrado de la modelo, quien le pidió que le siguiera escribiendo como lo hace. “Me hiciste moquear, cómo haces para escribir tan bonito mi amor, te juro que no sabes cómo siento en mi corazón cada palabra que escribes. Ya me di cuenta de que escribes mucho mejor de lo que hablas. Esa es tu forma de comunicación, escríbeme mejor”, sostuvo la modelo.