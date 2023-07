Jorge Fossati auguró un gran futuro para Edison Flores en Universitario: “será un jugador de enorme importancia”

Jorge Fossati dando indicaciones a Edison Flores antes de su ingreso ante Alianza Atlético (Twitter).

Universitario derrotó 2-0 a Alianza Atlético en el Estadio Monumental y sumó su primera victoria en el Torneo Clausura. Uno de los aspectos más positivos de este triunfo fue el debut de Édison Flores, quien se volvió a vestir de ‘crema’ tras siete años. El volante de 29 años ingresó a los 62 minutos en lugar de Piero Quispe y en la media hora que estuvo en el campo de juego, mostró un buen rendimiento que ilusionó a sus hinchas.

Te puede interesar: El positivo análisis de Jorge Fossati por el triunfo de Universitario ante Gimnasia por la Copa Sudamericana

Esta actuación despertó los elogios de su técnico Jorge Fossati, quien confesó que el ‘Orejas’ se convertirá en uno de los futbolistas claves en su equipo, pero también reveló que deberán llevarlo de a pocos, pues viene de una prolongada inactividad con el Atlas de México y tampoco tuvo tiempo de acondicionarse, pues estuvo con la selección peruana.

“Edison puede ser utilizado en varias posiciones, lo puse para que vaya ganando minutos de fútbol, sus cualidades son innegables, seguro que será un jugador de enorme importancia para Universitario, pero como saben, la Liga Mexicana se juega de junio a junio y no de enero a diciembre como acá, a mitad de año hay un reacondicionamiento físico, Edison no participó con su equipo y estuvo con la selección. Tras los amistosos viajó a México por sus cosas y hace casi una semana trabajó con nosotros recién”, declaró.

El volante de la selección peruana fue ovacionado por los hinchas en el Estadio Monumental de Ate. (Video: GOLPERU)

Recordemos que, tras su contratación, existían dudas sobre la demarcación que le daría el técnico uruguayo al futbolista peruano, pues en su esquema de 3-5-2 no se utiliza la posición de extremo izquierdo ni la de diez, por lo que solo podría encajar como interior o segundo punta. En el cotejo ante los sullanenses, fue empleado en la línea ofensiva, tomando el lugar dejado por Luis Urruti, quien salió por Horacio Calcaterra.

Fossati elogió al plantel de Universitario

Fossati también elogió al plantel de Universitario, pues continuaron con la misma motivación con la que afrontaron el partido con Gimnasia en Copa Sudamericana;

Te puede interesar: Universitario: ¿Cuándo podrá inscribir a Edison Flores para la Copa Sudamericana 2023?

“Valoro muchísimo lo que hizo el equipo hoy, por la actitud de todo el partido, porque me parece que eso habla de un plantel maduro y serio. Un plantel que quiere lograr todo lo que juega, digo esto porque no es que en partidos anteriores no lo hayan hecho, sino por lo sucedido el miércoles pasado, clasificamos a la Copa Sudamericana, eso provocó euforia, una gran alegría, pero lo primero que hicimos en el vestuario fue felicitarlos, pero recordarles que hoy teníamos otro partido y lo teníamos que tomar como el partido del año. Debemos hacer un paréntesis y concentrarnos en el torneo, todo el ambiente lo viven los jugadores y eso lo valoro”, afirmó.

Con goles de Luis Urruti y Rodrigo Ureña, los de Jorge Fossati derrotaron a los 'churres' en Ate. (Video: GOLPERU).

Piero Quispe: “A quien no le gustaría jugar con Édison”

Piero Quispe no tuvo la chance de jugar al lado de Flores, pues fue el escogido para ser su cambio. Al final del encuentro, el volante de 21 años dedicó elogios a su flamante compañero y confesó que le hubiera gustado tener minutos a su lado:

Te puede interesar: Universitario vs Alianza Atlético: ¿Edison Flores hará su debut en el Torneo Clausura?

“Sabemos la calidad de jugador que es Edison, nos va a apoyar mucho tanto como futbolista y con su experiencia. El ‘profe’ es el que decide, pero a quién no le gustaría jugar con Edison” comentó.

Los números de Edison Flores con Universitario

Con su ingreso en la victoria ante Alianza Atlético, Edison Flores llegó a 120 partidos con camiseta de Universitario, en los cuales anotó 19 goles y brindó 32 asistencias. Recordemos que el nacido el 14 de mayo de 1994 tuvo tres etapas en el cuadro ‘merengue’, la primera entre 2011 y 2012, la segunda entre 2014 y 2016 y la tercera que acaba de iniciar.