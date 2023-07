Edison Flores acerca su debut con Universitario: “Me hacen sentir con mucha confianza”

Edison Flores tras su debut: "Voy a tratar de acoplarme lo más rápido posible" | GOLPERU

Edison Flores debutó con el equipo de sus amores después de siete años en medio de aplausos. El ‘Orejas’ hizo su ingreso triunfal a los 62 minutos frente Alianza Atlético e hizo que el estadio Monumental retumbe. Ni bien pisó el campo se mostró ‘enchufado’, pedía la pelota, y casi hace que Emanuel Herrera anote el tercer gol de los ‘cremas’.

La felicidad del atacante por su regreso a Universitario se notó en su rostro, aseguró que se sintió bien con el equipo, y agradeció a los fanáticos ‘merengues’ por el recibimiento. “Muy contento, la verdad. El recibimiento siempre, desde que me fui, hasta el día de hoy que llegué. Creo que los hinchas cremas que han venido y que van a venir, agradecido eternamente de volver aquí, de volver a la U que tenemos que conseguir cosas importantes”.

Una de las grandes dudas era dónde pondría Jorge Fossati a Flores, y en el encuentro con los ‘churres’ se dio algunas luces. El seleccionado la hizo de mediapunta, pero el técnico de la ‘U’ podría usarlo también en el mediocampo gracias a su polifuncionalidad.

Edison Flores tiene contrato con Universitario de Deportes hasta el 2024.

“Hay distintas posiciones de las cuales me quiere hacer jugar el profe. Uno debe estar preparado para lo que toque en ese momento. Me tocó jugar de mediapunta, ahora no sé que pueda pasar, pero me sentí bien. Siempre con mucha confianza con mis compañeros, y a tratar de acoplarme lo más rápido, conocerlos más porque recién llevo una semana. Hay mucho por trabajar, mucho por aprender. Hay muchas cosas que el profe las tiene pactadas, y tengo que meterme lo antes posible”, declaró después del choque. }

Además, confesó que siento muy cómodo jugando con Alex Valera y Emanuel Herrera, y aprovechó para elogiar a sus compañeros. “Me sentí bien, ellos me hacen sentir con mucha confianza. Hay delanteros letales. Alex está metiendo muchos goles. Ema lo veo que también metió goles, es un delantero que me gusta. También está Succar. Todos los delanteros me hacen sentir con mucha confianza, igual que todas las líneas, esto es partido a partido. Ya les va tocar anotar a ellos, y a mi también, así que hay que tratar de ser agresivos”, añadió.

Así fue el ingreso de Edison Flores en su debut con Universitario de Deportes después de siete años | GOLPERU

¿Y su debut en la Sudamericana?

No falta nada el arranque de los play off de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes tendrá que enfrentar a Corinthians el próximo 11 de julio a las 19:30 horas de Perú en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo. Será un duro partido, pero tendrá la chance de poder contar con la presencia de Edison Flores para la etapa eliminatoria del torneo continental. El ‘Orejas’ está apto para ser considerado por Jorge Fossati debido a que será inscrito y dependerá del técnico uruguayo si lo pone desde el arranque o no.

El atacante prefiere ir partido a partido, primero se quiere enfocar en el próximo encuentro de la Liga 1: Academia Cantolao, y después se pondrá a pensar en el ‘Timao’. Los ‘cremas’ se medirán con el ‘delfín’ este viernes 7 de julio a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

“De Corinthians no hemos hablado, ahora toca Cantolao, de Corinthians ya habrá tiempo para hablar. Hemos hablado en el grupo que iremos partido a partido. Es a morir cada partido que nos toque. Va a ser muy importante trabajar de la mejor manera para el siguiente partido”, afirmó el jugador.

El seleccionado prefiere no prometer el título, quiere ir paso a paso porque no quiere que se sienta la presión por los 10 años sin poder levantar la copa nacional. “Cada partido es diferente, cada partido tenemos que salir con todo para sacar los resultados. Esto es partido a partido, es lo que transmitimos, lo que queremos, y eso nos llevará a lo que ansiamos, a lo que todo el hincha quiere y nosotros también”.