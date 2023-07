Breña: Policía en presunto estado de ebriedad causa triple choque y deja auto de 8 mil dólares inservible

Policía en presunto estado de ebriedad provoca aparatoso accidente de tránsito.

Un policía, identificado como Buenaventura Jonathan Armes Damas, provocó un triple accidente de tránsito, la madrugada de este último lunes 3 de julio, tras impactar su camioneta contra otros dos vehículos que estaban estacionados.

El accidente vehicular sucedió en la cuadra 4 del jirón Pilcomayo, en el distrito de Breña. Margarita Rodríguez, dueña del auto azul valorizado en ocho mil dólares, aseguró que su vehículo ha quedado inservible debía a que quedó totalmente destruido.

Contó que acababa de haberlo mandado a arreglar porque su objetivo era venderlo. Sin embargo, tras el accidente esto no podrá realizarse. Lo que más le preocupó es que el choque fue en la parte del tanque de GNV, lo que pudo provocar un accidente mayor.

“El choque sonó horrible como si fuera un temblor. Salí disparada y cuando bajo me di con la sorpresa de que mi carro estaba totalmente impactado contra el poste. Es un carro inservible porque se ha malogrado los ejes y el motor. Prácticamente, ya no sirve ese carro”, lamentó la víctima del choque a TVPerú.

El accidente vehicular sucedió en la cuadra 4 del jirón Pilcomayo, en el distrito de Breña. | Captura de TVPerú

Según testigo y afectados, el agente de la Policía Nacional venía conduciendo a excesiva velocidad. Además, mostraba signos de haber consumido bebidas alcohólicas.

“Es un policía llamado Buenaventura Jonathan Armes. El conductor de la camioneta estaba estacionado y en total estado de ebriedad, lo cual el mismo reconoció. (Dijo) que venía desde Chosica y se había dado una pestañeada”, relató conductora afectada.

El policía y los vehículos fueron llevados hasta la Comisaría de Breña para continuar con las investigaciones.

Problemas con la placa del auto

Según la página web de Exitosa, la placa que usaba el oficial de la PNP era adulterada debido a que buscaron la patente en el Sistema de Registro Vehicular, pero no fue hallado. Lo mismo le pasó a Margarita Rodríguez cuando intentó buscar la patente.

Efectivos de la PNP, confirmaron que la placa que utilizaba el agente era falsificado. Esto debido a que la matrícula era hecha de vinil utilizado en los números y las letras.

Ambulancia choca con vehículo

Pero este no fue el único accidente de la madrugada del lunes. Se registró otro accidente de tránsito. Se trata de una ambulancia que chocó contra un auto en el distrito de San Isidro. El choque se registró en el cruce de las avenidas Petit Thouars con Javier Prado.

Choque entre una ambulancia y un auto. | Captura TVPerú

Los paramédicos estaban en camino para atender una emergencia. El conductor de la ambulancia decidió pasarse el semáforo en rojo sin percatarse la presencia de otra unidad particular y terminó chocando, revelaron los testigos a TV Perú.

Tras el accidente vehicular, una enfermera resultó herida y fue trasladada por la misma ambulancia hasta un centro de salud cercano. En tanto, el auto quedó con el parabrisas frontal destrozado.

Poste a punto de colapsar tras accidente

Además, un vehículo impactó contra un poste de alumbrado público y este quedó tan dañado que estaba a punto de colapsar sobre un quiosco de periódicos, ubicado en el cruce de las avenidas San Borja Norte con Las Artes Sur el último sábado.

Un auto chocó contra un poste en San Borja. | Captura TVPerú

Por fortuna, el conductor del vehículo y su acompañante no tuvieron heridas de gravedad. Sin embargo, tres vehículos de Bomberos llegaron hasta el lugar para atender la emergencia.

Lo propio hicieron los agentes de la Comisaría de San Borja. Ellos acordonaron la zona a la espera que la empresa Luz del Sur, llegue al lugar para retirar el poste.

“No puedo abrir porque el poste está a punto de caer sobre el quiosco y puede haber una descarga eléctrica (…) No sé qué daños habrá. Es un día de pérdida porque nosotros vivimos de eso. Menos mal que yo no he estado adentro porque no sé qué hubiera podido pasar”, manifestó Rosa Rodríguez, dueña del quiosco.