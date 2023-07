Al Fondo Hay Sitio: Jimmy y Alessia tuvieron que abandonar la casa que compartían por pedido del dueño. | América Televisión.

En ‘Al Fondo Hay Sitio’, un triste momento vivieron Jimmy y Alessia al enterarse de que tenían que abandonar la casa que compartían en ese momento con Koky Reyes, pues el dueño de este pequeño domicilio quería volver a tomar posesión de su casa.

Te puede interesar: Al Fondo Hay Sitio: Cristóbal enfrenta a Laia y la termina expulsando de su casa

La joven pareja de enamorados no pudo evitar mostrarse conmovida ante esta situación, esto debido a que fue el primer hogar que tuvieron cuando ambos decidieron dejar a sus respectivas familias al molestarse por truncar el viaje que tenían a España, donde iban a tener una nueva vida.

Jimmy y Alessia hablan sobre los bonitos momentos que tuvieron en este lugar, pese a que el espacio era bastante pequeño, pero eso no les importó, ya que ellos solo querían estar juntos sin tener que escuchar los prejuicios de Diego Montalbán, padre de la rubia.

Alessia y Jimmy abandonan la casa que compartían.

Al no tener un lugar a donde ir, Koky se comunica con Charito para avisarle sobre la nueva situación de su hijo, indicándole que lamentablemente habían sido desalojados por mi amigo, pues quería volver a Lima con toda su familia y necesitaba el espacio.

Te puede interesar: Alex Béjar revela su verdadero nombre a Guadalupe Farfán y ella queda en shock

Al enterarse de este hecho, la mamá de Jimmy reúne a toda la familia, pues tenía en claro que quería que su hijo regrese a casa, pero no sabía si debía hacerlo al lado de Alessia, su joven enamorada, quien además está peleada fuertemente con el chef.

La familia Gonzales se muestra a favor de que ellos vivan en la casa juntos, pero Charito pone la condición de que no duerman juntos como lo habían hecho hasta ahora, esto debido a que no estaban casados y se le daría un mal ejemplo al hijo de Teresita.

Te puede interesar: Alessia y Charito sorprenden con su emprendimiento gastronómico ‘La azotea del sabor’ en 'Al Fondo Hay Sitio'

Aunque Jimmy recibe con alegría la noticia de que puede regresar a su casa junto a Alessia, se muestra en desacuerdo de que duerman en espacios diferentes, especialmente porque la quisieron acomodar en la bodega de Don Gilberto, con un colchón en el suelo.

Ella, para evitar fastidiar la rutina de los Gonzales, acepta quedar en este espacio, pese a que Jimmy se mostró en contra en todo momento, además ella indicó que solo sería durante un tiempo, ya que iba a buscar otro lugar para vivir.

Cuando ella se encontraba durmiendo en el piso, el dueño de la bodega abre sus puertas para empezar a atender al público, pues Alessia no quería despertarse, es en ese momento que Diego Montalbán visualiza a su hija durmiendo en el suelo, por lo que ingresa de manera prepotente a exigir que regrese a su casa.

Diego Montalbán se da cuenta que su hija duerme en el piso.

Alessia se niega a regresar al ver que su papá trataba mal a toda la familia de su enamorado y decide quedarse en la casa de Jimmy. Asimismo, empieza una fuerte pelea con toda la familia Gonzales, la cual termina cuando interviene Doña Francesca para llevarse al chef.

Finalmente, Jimmy le vuelve a pedir a su mamá que Alessia duerma junto a él para evitar este tipo de situaciones, pero ella se niega rotundamente y afirma que esto no será posible mientras vivan en la casa, pues no quieren que trunquen su futuro con un embarazo no deseado.