TikTok: Joven venezolano defiende la cocina peruana tras polémicas declaraciones de chef ecuatoriano

La cocina peruana, conocida por su variedad y exquisito sabor, se ve cuestionada por un chef ecuatoriano que afirma que la comida de su país supera a la peruana. Pero un audaz venezolano toma la batuta y desmiente los argumentos, defendiendo con pasión la gastronomía peruana en un video viral de TikTok. (TikTok / rafael.tito27)

Para nadie es un secreto que la cocina peruana es una de las más reconocidas del mundo, tanto por su variedad como por su sabor que engalana los paladares de propios y extraños.

Sin embargo, como en todo ámbito de la vida, existen personas que, por ganar un poco de popularidad en las redes sociales, dicen lo primero que se les ocurre y crear polémica para

Tal como ha ocurrido con el caso de un conocido chef de nacionalidad ecuatoriana, quien se atrevió a comparar la comida de su país con la nuestra.

Y cuando uno pensaba que sería algún representante de nuestra gastronomía quien saliera en defensa de nuestra cocina, las redes se vieron sorprendidas al ver que fue un joven venezolano quien, con argumento en mano, salió a refutar y a dejar las cosas bien claras al cocinero del país vecino.

Debate en TikTok

En el video que se ha convertido en viral en la plataforma de TikTok, y que ya lleva casi 700 mil reproducciones, el usuario identificado como @rafael.tito27 comienza su pequeña producción audiovisual de poco más de dos minutos con una entrevista que el personaje ecuatoriano daba en otra página de la misma red social.

En esos primeros instantes, el especialista en la cocina de su país señalaba, con una inusitada seguridad, que los platos de su país eran mejores que los que se hacen en el territorio peruano. Y dio sus particulares argumentos para llegar a tal afirmación.

“Para mí, la comida ecuatoriana es mejor que la peruana. Le da 10 vueltas. No digo que la comida peruana sea mala, pero digo que la comida ecuatoriana tiene más potencial”, fueron sus palabras.

La respuesta llanera

La rivalidad culinaria entre Perú y Ecuador toma un nuevo giro cuando un chef ecuatoriano se atreve a comparar la comida de ambos países. Sin embargo, un joven venezolano se convierte en el defensor de la gastronomía peruana, rebatiendo los comentarios y resaltando la diversidad y premios internacionales que respaldan la calidad de los platos peruanos. (TikTok / rafael.tito27)

Inmediatamente después de proferidas estas palabras, el tiktoker venezolano no dudó en elaborar una respuesta para dejarle las cosas bien claras y defender el honor de la gastronomía peruana ante los ojos del mundo.

“Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Por eso, cuando vas a hablar de la gastronomía de un país, primero debes indagar”, fue lo primero que dijo al comenzar su intervención en el video.

Y mientras daba paso a su discurso, como imagen de fondo coloca un video de la manera en la que se prepara uno de los platos banderas de nuestro país: el delicioso cebiche.

Eso no es todo, pues el cibernauta no escatima elogio alguno para la receta original de este platillo, sino también ensalza la amplia diversidad de platos tradicionales con los que cuenta el Perú.

Respuestas para todos

Un enfrentamiento culinario entre Perú y Ecuador se desata en las redes sociales luego de que un joven venezolano se alza como el portavoz de la gastronomía peruana, desmintiendo las afirmaciones de chef ecuatoriano y resaltando la riqueza, diversidad y prestigio internacional de los platos peruanos. (TikTok / rafael.tito27)

La difusión del video generó diversas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones acerca de los comentarios del chef ecuatoriano. Algunos defendieron la gastronomía peruana, destacando su variedad y los premios que ha obtenido a nivel internacional. Otros adoptaron una postura más neutral, respetando los gustos individuales en materia culinaria.

“El señor está poco informado porque Perú también tiene 3 regiones además, nosotros no lo decimos, lo dice el mundo”, “cada país es diferente y cada país tiene lo suyo. Pero mi Perú es mi Perú”, “todo país tiene lo suyo, estoy radicando en España, no se imaginan la comida rica que tienen”, “nuestra comida Peruana es muy rica!, vengan a probar nuestros platillos típicos. Gracias por querer a nuestro país”, son algunos de los mensajes que se dejan ver en la cuenta del tiktoker venezolano. No está de más recordar que la gastronomía peruana ha sido reconocida como una de las más destacadas del mundo, gracias a la riqueza de sus ingredientes, la fusión de influencias culturales y la creatividad en la preparación de platos.

De esa manera, diversos chefs peruanos han sabido conquistar el paladar internacional y han posicionado al país como un destino gastronómico de primer nivel.