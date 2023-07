Rebeca Escribens indignada por lo ocurrido con Antonio Pavón: “Hay gente que no es feliz y se dedica a dañar a otras”

Rebeca Escribens alarmada tras lo sucedido con Antonio Pavón.

Rebeca Escribens se mostró preocupada por la reciente publicación de Antonio Pavón. El español comunicó a través de un video que fue víctima de la delincuencia en Lima. Después de tomar un taxi de la calle, perdió el conocimiento y apareció en otro vehículo.

Después de mostrar la nota, la conductora de TV dedicó unas palabras a sus seguidores. Rebeca Escribens les pidió que tengan mucho cuidado de tomar carros de la calle, pues así como hay gente buena, hay personas muy malas.

“Tengan muchísimo cuidado de tomar taxis de la calle a altas horas de la noche. Hay gente muy buena, pero también hay gente que no es feliz en su vida y se dedica a dañar a otras”, indicó la actriz.

Rebeca Escribens se muestra preocupada por lo ocurrido con Antonio Pavón.

Asimismo, fue muy insistente al señalar que tengan cuidado también cuando destapen una cerveza o se sirvan en un vaso en estos centros nocturnos.

“Como comentario adicional, cuando vayan a un local, discoteca o bar, díganle a sus hijos también, cuando abran una cerveza, no lo suelten. Eso me decía mi papá, si vas al baño y regresas, ese vaso ya no es tuyo. No lo dejen suelto, el vaso o la botella, porque en ese momento, podría aparecer un infeliz que te eche algo y la maldad está a la vuelta a la esquina. Los ojos bien abiertos”, insistió Rebeca Escribens.

La actriz señaló que lamentablemente ya no se puede estar tranquilo ni cuando uno sale a divertirse, y debemos tener cuidado.

“Uno no se puede divertir tranquilo en la calle, no pues. Qué vamos a hacer”, sentenció bastante fastidiada.

¿Qué pasó con Antonio Pavón?

Antonio Pavón contó que el pasado viernes 30 de junio decidió tomar un taxi de la calle. Lo que nunca imaginó es lo que ocurriría después, el español se desmayó y no se acuerda qué es lo que pasó.

“Quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana y fue terrorífica. El pasado viernes, después de un almuerzo con amigos, que estuvimos almorzando y tomando unos traguitos, sobre las 8 de la noche, yo decidí retirarme para ir a casa y descansar, que al día siguiente tenía que trabajar temprano. Cuando salgo del restaurante, tomo un taxi de la calle con toda la confianza y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba cerrando, nublando, hasta perder la conciencia”, detalló Antonio Pavón.

“Yo recuerdo que en mi subconsciente trataba de luchar para no perder la conciencia o para bajarme del taxi o lo que fuese. Pierdo la conciencia durante 20 minutos y la vuelvo a recuperar 20 minutos más tarde en la puerta de mi casa, dentro de una combi con dos señoras que yo no conocía de nada”, acotó.

Después de creer que eran dos mujeres que intentaron robarle, se dio cuenta de que más bien fueron ellas quiénes lo salvaron. El español se disculpó y agradeció por haberlo ayudado.

Antonio Pavón hace aclaración sobre confuso lío. Instagram

¿En qué condiciones encontraron a Antonio Pavón?

El español contó qué es lo que había pasado y por qué al despertar se vio en una combi con dos mujeres.

“La policía, gracias a Dios, me pudo poner en contacto con las señoritas para yo poder compaginar lo que había ocurrido, las dos versiones y finalmente entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente y desaparecía de la escena sin dejar ni rastro. Yo me quedaba ahí, así como mareado y ellas me ayudan, me subo en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo, gracias a Dios, y gracias a estas señoritas”, relató.