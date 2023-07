Mr. Peet molesto con jueces de ‘El Gran Chef Famosos’: “Disfrutan verme en sentencia”. | Arriba Mi Gente.

Los nuevos integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’ se vienen ganando el cariño del público. Por este motivo, el magazine ‘Arriba Mi Gente’ decidió invitarlos a su set, donde hablarían sobre la dinámica que hay en el programa.

Es así que, Mr. Peet, Laura Spoya, Junior Silva y Ale Fuller, fueron recibidos por Maju Mantilla y Santi Lesmes, quienes no dudaron en felicitarlos por haber aceptado este reto, además de consultarles por los más mínimos detalles de la competencia.

Los invitados a este programa señalaron que la competencia en ‘El Gran Chef Famosos’ es bastante fuerte, incluso puede llegar a ser estresante. Asimismo, el conductor español aprovechó que tenía frente a frente al popular Mr. Peet para increparle por siempre estar en sentencia.

'El Gran Chef Famosos': Las diferencias entre Giacomo Bocchio y Mr. Peet

Para empezar, el periodista deportivo le aclaró a Santi Lesmes que los apuntes que tenía en su libreta eran la prueba de que el jurado siempre lo quería tener al borde de la eliminación. “Los apuntes tienen que ver con la injusticia que se está cometiendo conmigo. Hay un complot contra mí, yo pienso que el jurado me quiere tener siempre en sentencia, siempre al borde de la eliminación”, contestó.

Por su parte, la ex Miss Perú, Laura Spoya, fue acusada por sus compañeros de ser la favorita del jurado. “No he estudiado, no soy profesional, pero hay una ventaja que funciona, yo cocino todos los días porque mis hijos tienen que comer”, les respondió la influencer.

De la misma forma, aseguraron que Ale Fuller era una de las candidatas fuertes para llevarse la olla a su casa; sin embargo, ella aclaró que viene aprendiendo sobre la marcha. “En un contexto donde no estamos en nuestra zona de confort, y nos sentimos súper vulnerables. Es aprender sobre la marcha algo completamente desconocido para muchos de nosotros, pero es divertido y adrenalínico”, indicó.

Mr. Peet se ve como el ganador de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. (Carlos Fernández C./Infobae)

Una de las escenas que más se destaca en esta segunda temporada del programa culinario es los momentos emotivos que protagoniza el popular ‘pollo gordo’, quien se ha caracterizado por llorar en cada participación que tiene en la cocina.

Finalmente, cuando le consultaron a Mr. Peet el motivo por el que creía que era sentenciado en cada participación que tenía, él señaló que se debía a que dos integrantes del jurado disfrutaban verlo al borde de la eliminación.

“Yo estoy seguro que las tres veces que he ido a sentencia, yo no era el peor; como entiendo también que hay dos miembros del jurado que disfrutan verme en sentencia y sufren cuando me salvo”, dijo bastante confiado.