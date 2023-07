César Vásquez descartó que su designación como ministro de Salud se deba a un acuerdo político entre el Gobierno y APP

El político pidió licencia a su militancia en Alianza para el Progreso (APP) tras asumir el cargo de ministro. (Composición Infobae/Andina)

La tarde del sábado 1 de julio, el ministro de Salud, César Vásquez, llegó al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador para supervisar la atención especializada, el abastecimiento de medicamentos, así como las áreas de emergencia, obstetricia, pediatría, hospitalización, lavandería, farmacia, entre otros.

Tras recorrer las diferentes áreas del nosocomio de este distrito limeño, Vásquez fue abordado por los periodistas de los medios de comunicación para hacerle preguntas sobre el aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré y asuntos políticos.

Respecto a los temas de la coyuntura política, se le consultó sobre el trasfondo de su designación como titular del Ministerio de Salud. Como es sabido, el político pidió licencia a su militancia en Alianza para el Progreso (APP) tras asumir el cargo de ministro.

“Descarto y niego tajantemente que mi presencia como ministro se deba a un acuerdo político”, sostuvo a la prensa. Sobre esta declaración, es preciso indicar que un sector del Congreso de la República y la ciudadanía cree que existe una alianza entre el Gobierno de Dina Boluarte y el partido que lidera César Acuña. Ante ello, el otrora congresista explicó los motivos por los cuales fue convocado para asumir este cargo.

“Me convocan en función a mi experiencia y trayectoria que es conocida sobre todo en el tema de salud. No ha habido ninguna coordinación con el presidente del partido (César Acuña)”, aseveró.

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, también descartó que la elección de Vásquez haya implicado una alianza con el partido de César Acuña. Asimismo, dijo que la agrupación se mantendrá como oposición del Gobierno.

En ese sentido, César Acuña mostró su discrepancia al recibir la noticia de que un militante de APP será ministro de Salud. Así lo dio a conocer el ministro Vásquez. “Me parece que no le cayó muy bien. Obviamente, este tipo de cuestionamientos son naturales. Daba a entender que había una coordinación y eso podría afectar al partido”, indicó.

Representantes de Dina Boluarte y César Acuña han negado que exista una alianza entre ambos.

En otro momento de la conversación que entabló con los hombres y mujeres de prensa, el político contó los pormenores de su entrevista con la mandataria de la República, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno.

“Cuando me hacen la entrevista final, la presidenta me dice que han decidido nombrarme ministro. Lo que le pedí, por respeto al partido, es usar mi teléfono para comunicarle al presidente del partido que por responsabilidad política y ciudadana acepté el cargo y que iba a pedir licencia. No ha habido un pedido de autorización o una coordinación”, recalcó.

Dina Boluarte entabló una conversación con César Vásquez en Palacio de Gobierno. (Andina)

Ministro de Salud se defendió por foto con Pedro Castillo

El titular del Ministerio de Salud, César Vásquez, buscó desmarcarse del expresidente Pedro Castillo, pese a que aparece en unas fotografías junto a él y otros integrantes del llamado ‘Gabinete en la sombra’. Es la primera vez que se ha referido a un tema hecho público por Panorama y El Comercio hace más de una semana.

“Esas fotos son antiguas y de antes que siquiera esté en campaña. Soy un político conocido en Cajamarca. Muchas personas se han acercado a tomarse fotos en fiestas patronales en nuestros distritos. Si en algún momento hemos coincidido, no nos hace ni cómplices o amigos ni responsables de sus cuestionamientos”, remarcó ante los medios de comunicación.

César Vásquez, Pedro Castillo y Roberto Palacios en Cajamarca. Imagen fue publicada por el actual ministro de Salud.

El funcionario aseguró que no mantuvo “coincidencias ideológicas o de trabajo” con el exmandatario, recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre del año pasado, pues se ubica en “otra línea” política.

De igual modo, aclaró que contactó con Alejandro Sánchez, propietario de la vivienda donde Castillo mantuvo reuniones extraoficiales, solo en la época en que fue elegido legislador.