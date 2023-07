Antonio Pavón es protagonista de confuso incidente: la explicación del español

Antonio Pavón es protagonista de confuso lío. Amor y Fuego

Antonio Pavón regresó a Perú para ser uno de los participantes de ‘El Gran Chef Famosos’, lo que nunca imaginó es que sería protagonista de un confuso incidente. Según expuso ‘Amor y Fuego’ en su adelanto, el español aparece en supuesto estado de ebriedad con celular en mano, gritando a una mujer: “ladrona”.

Te puede interesar: “No me gusta que te operes mucho y seas floja”, los reproches de Antoñito a Sheyla Rojas

“Eso no se hace Pavón, te hemos hecho el favor de traerte a donde vives. Se agradece que una persona te recoge de lo que te han querido robar”, se le escucha decir a la fémina.

“Ladrona, mentirosa. Eres una ladrona”, grita a su vez Antonio Pavón. “Lo que pasa es que estás borracho. Ahorita vamos al carro los dos, examen toxicológico. A ver quién está borracho, ¿tú o yo?”, respondió la mujer.

Te puede interesar: Padre de Bryan Reyna y su peligroso historial policial: se le encontró pasamontañas, municiones y arma de fuego

El informe completo se verá este lunes 3 de junio a las 13:50 horas, a través de Willax TV.

Antonio Pavón es protagonista de confuso lío. Amor y Fuego/ Instagram

La aclaración de Antonio Pavón

Mediante su cuenta de Instagram, Antonio Pavón apareció para contar lo que le sucedió el pasado fin de semana, donde fue víctima de la delincuencia. Asimismo, se refirió a la mujer que llamó ladrona.

Te puede interesar: Vanessa López y ‘Tomate’ Barraza se sentaron juntos en el set de ‘Amor y Fuego’, pero no se saludaron

“Por favor tener mucho cuidado, no le deseo a nadie lo que pase en cuestión de minutos. Gracias a estas señoras puedo contarles esta historia y les cuento mi experiencia para que tomemos más conciencia de que tenemos que ir por la calle con más precaución”, es la descripción del video.

En el audiovisual, la expareja de Sheyla Rojas cuenta que tomó un taxi de la calle, de pronto sintió un fuerte dolor de cabeza y se desmayó. Al despertarse se vio en una combi con dos mujeres.

“Quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana y fue terrorífica. El pasado viernes, después de un almuerzo con amigos, que estuvimos almorzando y tomando unos traguitos, sobre las 8 de la noche, yo decidí retirarme para ir a casa y descansar, que al día siguiente tenía que trabajar temprano. Cuando salgo del restaurante, tomo un taxi de la calle con toda la confianza y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba cerrando, nublando, hasta perder la conciencia”, cuenta Antonio Pavón.

“Yo recuerdo que en mi subconsciente trataba de luchar para no perder la conciencia o para bajarme del taxi o lo que fuese. Pierdo la conciencia durante 20 minutos y la vuelvo a recuperar 20 minutos más tarde en la puerta de mi casa, dentro de una combi con dos señoras que yo no conocía de nada”, acotó.

Preso del miedo, Antonio Pavón empezó a llamarlas ladronas, mientras las grababa con su celular.

“Lo primero que pensé es, me quieren robar, o me han dopado, o me han puesto algo extraño, porque mi sensación era de mucho mareo, mucho dolor de cabeza, una presión muy fuerte. Yo les acusaba a las señoritas que me querían robar, que me querían dopar y la señorita me decía Antonio, ‘tranquilo, tranquilo, que nosotros solo queremos ayudarte’. Me metí en mi casa rápidamente y al día siguiente me dirigí a la comisaría más cercana para contar todos los hechos que me habían ocurrido”, detalló.

Antonio Pavón cuenta que al ir a la comisaría se enteró de que estas dos mujeres también contaron su versión de lo sucedido en la dependencia policial, indicando que no eran ladronas.

“La policía, gracias a Dios, me pudo poner en contacto con las señoritas para yo poder compaginar lo que había ocurrido, las dos versiones y finalmente entendimos que estas señoritas me vieron en mitad de la pista con un carro que avanzaba rápidamente y desaparecía de la escena sin dejar ni rastro. Yo me quedaba ahí, así como mareado y ellas me ayudan, me subo en la combi y me llevan a mi casa sano y salvo, gracias a Dios, y gracias a estas señoritas”, relató.

“Entonces me reuní con ellas, pedí la disculpa del caso, por supuesto por mi comportamiento, porque ellas no son malas personas, sino todo lo contrario, son unos ángeles y les agradecí con todo mi corazón ese hecho que habían tenido conmigo que me habían salvado de esa situación tan peligrosa. Ya hemos quedado en una buena relación, son dos mujeres excelentes que gracias a Dios me entendieron y recibieron mis disculpas con todo el cariño del mundo”, dijo.

El integrante de ‘El Gran Chef Famosos’ no solo agradeció este gesto, sino que también publicó unas fotos de las dos mujeres que lo apoyaron.

Muchas fueron las preguntas de los usuarios, quienes le consultaron cómo llegaron a su casa y si le robaron, por qué tenía su celular. Lo cierto es que la publicación del español tiene la clara intención de que sus seguidores tengan cuidado cuando están en la calle y eviten exponerse.

“De nuevo mil gracias, mil disculpas y muchísimo cuidado a todo el mundo porque ya sabemos lo que está ocurriendo en la ciudad, que están pasando algunas cosas muy desagradables y de robos o de ese tipo de intentos de violación y de cosas así. Muchísimas gracias y gracias por su comprensión”!, concluyó Antonio Pavón.