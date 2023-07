Magaly Medina alista podcast para empoderar a las mujeres: “A las mediáticas no, ellas tienen para pagar su psicólogo”

Magaly Medina brinda detalles de su podcast. Instagram

Magaly Medina no solo se encuentra preparando el reality de su programa, ‘La Casa de Magaly’, sino también un proyecto propio que espera pueda concretar muy pronto. Se trata de un podcast que tendrá su propio sello.

Te puede interesar: Magaly Medina revela que Samantha Batallanos usaría ‘Bots‘ en Instagram: “Tiene fans que ponen ‘like’ y son de países como Arabia, Eslovenia, Ucrania”

En conversación con Infobae Perú, la conductora indicó que no se duerme en sus laureles, y es muy consciente que las formas de comunicarse con sus seguidores evolucionan. Es por ello que no ha tenido reparos en involucrarse mucho más en la tecnología, agregando sus contenidos en diferentes plataformas como Instagram y Tiktok.

“El negocio en la televisión está bajando mucho. El streaming compite ahora con nosotros en señal abierta de una manera despiadada, y definitivamente nos ha quitado muchos televidentes”, explicó a nuestro portal, resaltando que ella también está en constante evolución, y lo prueba con una nueva propuesta.

Te puede interesar: Magaly Medina lanza advertencia tras próxima salida de la cárcel de John Kelvin: “Debe mantenerse alejado de Dalia Durán”

“Creo que tenemos que vivir como funcionan los tiempos ahora y las plataformas, sin duda alguna, son un medio de expresión para muchísimas personas, incluso para aquellas que no tienen acceso a la televisión. En mi caso, yo soy un personaje vigente en la pantalla, sin embargo, considero que hay que explorar otras plataformas y maneras de llegar a otro público o al mismo público que consume TV”, indicó Magaly Medina.

La ilusión del podcast

Magaly Medina señaló que el lanzar su propio podcast es algo que le hace mucha ilusión, pues recordará los tiempos que hizo radio.

Te puede interesar: Jackson Mora es expuesto por su Community Manager: se encargaba de publicar dedicatorias románticas a Tilsa Lozano

“El podcast es algo que me encanta. Siento que es muy similar a hacer radio, lo hice algunos años de mi vida y me encanto. He querido volverlo a hacer, pero lamentablemente, por los horarios y por lo complicado de mi tiempo, no he podido”, explicó la animadora.

Con esta nueva propuesta, Magaly recordará aquellos años en la radio. Esta vez con un producto que tendrá su marca personal, donde cuenta que volcará su experiencia como mujer y ser humano. “Tengo 60 años, he vivido a plenitud y sigo viviendo así, he tenido caídas, malos ratos, fracasos, decepciones, he llorado, he reído, he amado, creo que todo ese cúmulo de experiencia de vida que tengo, puedo volcarlo para que otros que me escuchen, puedan tener un derrotero”, señaló.

Magaly Medina contará sus experiencias en podcast.

No dejará de criticar a las mujeres de la farándula

Magaly Medina aclaró que no se siente modelo a seguir de alguien, pero considera que su mensaje puede llegar a personas que lo necesiten en ese momento. “Yo no soy un paradigma de nada, lo que sí creo es que mucha de mi experiencia puede servirle a mujeres jóvenes y emprendedoras, a quienes quieran salir adelante, que quieren valerse por sí mismas y ser independientes”, detalló.

Además, se refirió a las críticas que ha recibido por ser dura con varias figuras femeninas de la farándula, Magaly Medina señaló que sus palabras no van dirigidas a la mujer de a pie. Al contrario, siempre busca empoderarlas. Sus ácidos comentarios siempre estarán dirigidos a las personas mediáticas, que están en el ojo público y deben cuidar más sus acciones.

Magaly Medina no dejará de críticas a las mujeres de la farándula.

“A través de la televisión he tratado de, a mi manera y a mi estilo, empoderar a las mujeres que me ven, no a las personas mediáticas que no lo necesitan, ellas tienen para pagar su psicólogo, pero sí a la gente que nos ve. Yo no hago mi programa para la farándula, esas personas están ahí para ser criticadas, hombres y mujeres por igual, porque si te paras frente a una cámara, también te expones a eso”, señaló.

Magaly Medina indicó que esta misma práctica de empoderamiento la desarrollará en su podcast, “pero de una manera más personal”.

“En televisión yo siempre cuento mis experiencias, lo hago para que a las personas les sirva de algo. Me refiero al público, no a los artistas. Así que cuando dicen ‘Ay, pero Magaly critica las mujeres’. Eso no es así, yo hablo de la farándula, a las mujeres que me ven las empodero y lo seguiré haciendo”, concluyó.