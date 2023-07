Néstor Villanueva se quiebra al revelar que no ve a sus hijos y les envía un mensaje

Néstor Villanueva señaló que está alejado de sus hijos desde hace varias semanas. Aunque no quiso revelar detalles, el cantante dejó ver lo mucho que está sufriendo al no poder disfrutar con los pequeños que tuvo con Flor Polo Díaz.

La relación entre Néstor Villanueva y Flor Polo terminó en medio de conflictos. Y aunque el tiempo ya pasó, los problemas siguen presentes entre los padres de familia.

Néstor Villanueva fue el último invitado del programa ‘Hablemos de Belleza’, de Deisy Córdova. En este espacio de Willax TV, el artista dio una inesperada pregunta cuando le consultaron si veía a sus hijos.

El artista dijo que no, pero al segundo siguiente se dio cuenta de su repuesta. “Editan esa parte”, dijo la figura de TV. La conductora continuó preguntándole sobre su estado anímico ante la falta de sus dos pequeños. Es ahí donde el cumbiambero dijo que lo iban a hacer llorar. “Afecta”, señaló.

Después de tomar un vaso con agua, procedió a enviarles un mensaje a los menores. “Quiero decirles a mis hijos que los quiero mucho, que los amo con toda mi fuerza y papito sigue trabajando por el bien de ustedes”, señaló con la voz entrecortada y los ojos vidriosos.

Néstor Villanueva se quiebra al hablar de sus hijos.

Asegura que no le fue infiel a Flor Polo

En otro momento de la entrevista, Néstor Villanueva respondió si Flor Polo fue la primera que faltó a la familia siéndole infiel. En el programa recordaron que la hija de Susy Díaz tuvo una relación con un cubano en 2014.

“Es un tema fuerte y delicado, que yo prefiero que la gente se quede con la duda, ella es la mamá de mis hijos, hemos compartido momentos muy bonitos también. Yo voy a hacer como Guty, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”, señaló.

Respecto a la pregunta si le sorprendió que Flor Polo le haya pedido el divorcio, Néstor Villanueva respondió de forma afirmativa.

“Si me sorprendió, porque cuando uno se casa piensa en un inicio que se casa para toda la vida, pero las cosas pasan por algo, no funcionó y todo queda en recuerdo, me sorprendió y cada uno está viviendo su vida”, dijo.

Respecto a los problemas legales que tiene con Susy Díaz, Néstor Villanueva remarcó que no puede mencionar a la exvedette precisamente por este proceso. Además, dejó en claro que jamás agredió a la madre de sus hijos.

Néstor Villanueva enfrentado con Susy Díaz. América Tv.

“En ningún momento he actuado mal con la mamá de mis hijos, no he sido agresor para nada, lastimosamente todo ha salido a luz cuando se puedo solucionar o conversar en cuatro paredes, no es beneficio para nadie”, dijo el cantante.

Finalmente, señaló que entiende la labor de los periodistas y conductores de televisión, pero prefiere no dar detalles sobre su vida privada. Aunque esta decisión no caiga en gracia muchos.

“Cuando yo llego a un programa de televisión, te quieren sacar algunas cositas, y yo digo, prefiero no hablar y a veces a los conductores le molesta, es entendible, son periodistas o conductores que quieren sacarte las cositas y que tú le respondas. Por eso no quiero contestar, contestar te puede traer problemas, algunos inconvenientes con alguna persona, no me gusta opinar de otra persona”, señaló Néstor Villanueva en el programa ‘Hablemos de Belleza’, espacio que se emite los sábados a la 13:30 p.m, a través de Willax Televisión.