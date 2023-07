Daniela Darcourt descarta rotundamente trabajar con Sergio George: “No me gustan los que tiran la piedra y esconden la mano”

Daniela Darcourt descarta rotundamente trabajar con Sergio George | Willax

Daniela Darcourt habló de su carrera en una reciente entrevista con Beto Ortiz para su programa de televisión. En el espacio, la salsera se refirió a diversos aspectos, entre ellos la posibilidad de trabajar con el productor Sergio George.

Como se recuerda, el también arreglista estuvo metido en dimes y diretes con Farik Grippa, luego de que el peruano lo acusara de incumplir con un contrato que firmaron hace unos meses. Mencionó que el documento mostraba diversos desbalances y no eran nada favorables para él.

En medio de toda esta situación, algunos colegas músicos han mostrado su apoyo para el artista, entre quienes se encuentra Daniela Darcourt. Por ello, es que esta vez Beto Ortiz le consultó si es que tendría algún problema en trabajar con el americano, luego de haber conocido todo este conflicto. De inmediato, la salsera fue frontal y lo negó rotundamente.

“Si quieres que sea bastante honesta, no tengo problema en trabajar con ningún productor o productora, pero después de las declaraciones de un colega (Farik Grippa), me atrevo a darte un rotundo no de corazón porque estos personajes de tira la piedra y esconde la mano no me gustan”, comentó al inicio.

Daniela Darcourt habló de Sergio George. (Willax)

Tras ello, comentó que tendría algunos parámetros para trabajar con alguien más. Según explicó lo que debería primar es cuidar su trabajo y todo lo que ha conseguido hasta el día de hoy. “Siento que si hay una persona que me quiere buscar para trabajar conmigo, que sea solo si respeta mis ideales, mis sueños, mi trabajo, esfuerzo y todo lo que mucho o poco que yo haya podido construir hasta el sol de hoy con estos 5 años de carrera en solitario que ya tengo”, agregó ante los aplausos del público.

Por otro lado, descartó completamente cambiar su forma de ser o su esencia simplemente para convertirse en un producto musical. Recalcó que no busca mostrar en el escenario a quien realmente no es.

“Que no pretenda cambiarme, que no pretenda hacer de mí un producto más llamativo como el dicen ahora, porque yo soy lo que ves. No pretendo ser alguien que no soy porque alguien me lo pida”, finalizó la peruana.

Daniela Darcourt no trabajaría con Sergio George.

El enfrentamiento entre Daniela Darcourt y Sergio George

El 26 de junio, en ‘América Hoy’ se presentó una entrevista a Daniela Darcourt en la que la artista se refirió a los problemas legales entre Farik Grippa y Sergio George. La artista mencionó que el productor ya había tenido este tipo de problemas fuera del país.

“Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”, dijo la salsera. Por esa razón, decidió mostrarle todo su apoyo a su colega.

Ante ello, Sergio George respondió. En un inicio mencionó que las declaraciones en su contra no eran cierta porque no existía ningún tipo de abuso en los contratos. Tras ello, respondió a Daniela Darcourt y le recomendó no meterse en ‘chismes’ como estos y que solo se encargue de enfocarse en su música.

Sergio George responde a Daniela Darcourt y aclara que no estafó a nadie.

“No hacen un bien para el artista. Me da mucha lástima que el artista peruano, que es muy talentoso, se vea en la obligación a meterse en el chisme para que salga en televisión para que hablen de ellos. Es un círculo vicioso. La culpa es un poco de todos. Todo comienza con el artista que tiene que hacer buena música, y olvidarse del chisme. Enfócate en tu música”, acotó el exproductor de Yahaira Plasencia.