Adelantar las elecciones generales no sería positivo, según presidente del Congreso

José Williams, presidente del Congreso, no considera propicio el adelanto de elecciones (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Desde finales del 2022 y hasta la actualidad, un grupo de ciudadanos y ciudadanas reclaman en las calles la convocatoria del adelanto de elecciones dado que no sienten representados por el gobierno de turno ni el Congreso. En representación de este último, José Williams recalcó que este no es un momento propicio y que, de aprobarse, no sería positivo dado los retos que aún tiene el Ejecutivo.

“El adelanto de elecciones obedece a lo que pudiera darse en la realidad que vive el Perú, me refiero a una descomposición como la que se dio entre enero y marzo, por la falta de atención a los reclamos de la población, asuntos que convulsiones las cosas. Eso no se está dando de momento”, dijo el titular del Parlamento en conversación con El Comercio. Este recordó que aún deben atenderse los efectos del fenómeno El Niño.

A mediados de junio, la presidenta Dina Boluarte anunció que el adelanto de elecciones era un capítulo cerrado; sin embargo, para Williams se trata de una página que “siempre estopa lista para ser revisada. Eso va a depender de lo que vaya a suceder”, dijo el representante de Avanza País. Por su parte, esta nos es un urgencia que merezca ser atendida, a pesar del más del 90% de desaprobación con la que deja su institución.

José Williams se despide de la presidencia del Congreso a casi un año de haber asumido funciones. (Congreso)

Para Williams, no solo el gobierno de Boluarte ha permitido el paso de un “pasado violento, un pasado de crisis, un pasado que nos hubiera podido llevar a situaciones de difícil retorno”, sino también el propio Legislativo habría “ayudado a trasladarnos a un momento mucho más armonioso del que tuvimos hace unos meses”, dijo. Sin embargo, durante los tres primeros de Boluarte se registraron decenas de muertos.

“Antes de este gobierno, el Legislativo y el Ejecutivo estaban e una permanente lucha por imponer posiciones. En caso del Congreso, por evitar un riesgo”, dijo a El Comercio el parlamentario. Este considera que el Parlamento ya no está enfrentado, sino que viven “en mayor armonía, eso podría hacer que existe un pacto, pero no hay anarquía. (...) Seguimos con nuestra función de fiscalizar al Ejecutivo”, puntualizó.

Nueva mesa directiva

Durante las últimas semanas ha circulado la posibilidad de que la bancada de Perú Libre de la mano de Waldemar Cerrón pueda ocupar un espacio en la lista de alguna coalición de derecha. Para Williams, el hecho de que luego de dos años nazca esta posibilidad responde a que “el pensamiento de muchos políticos de izquierda era diferente a la que hoy tienen o por lo menos la forma como la expresaban”.

La posible candidatura de Waldemar Cerrón para la Mesa Directiva del Congreso, no es mal vista por congresistas de la derecha.

Williams indicó que Pedro Castillo ha dejado de ser referente para muchos de los parlamentario y eso se ha visto en la votación a favor de la vacancia. “Muchos de esos votos han sido de izquierda. Yo creo que el asunto está en que se converse para llegar a lo mejor, pero nada que baya a ser radical o que se vaya a una extrema izquierda”, advirtió el presidente del Congreso de la República.

“Es una posibilidad que se tiene que analizar y que, obviamente, va a estar en las conversaciones que tengan los bloques de centro y de derecha, se deben revisar todas las posibilidades, pero no podría adelantar algo que no conozco porque no sé todo lo que se está conversando”, dijo el titular del Parlamento sobre una eventual participación de Waldemar Cerrón, hermano del líder y Perú Libre y exgobernador de Junín Vladimir Cerrón.