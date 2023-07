Tenchy Ugaz, el defensa peruano que le metió puñetes a Neymar, vendió zapatillas en pandemia y ahora sueña con ser congresista

Tenchy Ugaz contó anécdota con Neymar en la Copa Libertadores

Tenchy Ugaz sabe lo que es jugar en césped, tierra y barro. El defensa peruano se paseó por equipos importantes de Primera División, Segunda y hasta Copa Perú. Y hay dos momentos que se le vienen a la mente sobre su carrera como futbolista: el día que salió campeón con la San Martín en 2007 y cuando le metió un par de puñetazos a Neymar en la Copa Libertadores del 2012.

El popular ‘Chino’ le contó detalles de ese momento involvidable con la estrella brasileña a Infobae Perú, pues aseguró que relata esa anécdota para defenderse de sus amigos cuando lo agarran de punto. Además, reveló que rechazó las ofertas de Alianza Lima y Universitario de Deportes porque le ofrecieron un departamento en Trujillo.

Se retiró de fútbol en el 2020, luego vino la pandemia y la pasó mal: no tenía dinero para solventar sus gastos y eso lo obligó a volverse vendedor de zapatillas por internet. Siempre se las arregla para ganar dinero y no se avergüenza de eso. Luego su vocación de servicio le hizo probar suerte en la política, se animó a postular para el congreso en el 2021 con el partido de Rafel López Aliaga, Renovación Popular. Casi se la lleva, se quedó sin curul por pocos votos, y por eso decidió que volverá a presentarse en las próximas elecciones generales. Mientras tanto, pasa sus días como embajador deportivo en el norte del país.

- ¿A qué te dedicas ahora después de tres años de haberte retirado del fútbol?

Soy embajador deportivo en un centro de rehabilitación deportiva cinética y de la academia deportiva ‘Talentos del Norte’. Sigo gestionando y canalizando el apoyo para nuestros hermamos de bajo recursos de Trujillo. Siempre sonriéndole a la vida con mente positiva y buena vibra.

- Un tiempo estuviste metido en la política...

Estuve por la vocación de servicio, siempre con mi gente de bajo recursos. Yo salgo de un pueblo joven y sé sobre las necesidades y problemáticas de mis hermanos de los sectores vulnerables. No descarto seguir en la política, pero ahora estoy en todo lo que es el tema deportivo.

- Postulaste para congresista, ¿cómo te fue?

Postulé en las elecciones anteriores, siempre agradecido con mi linda gente de Trujillo en un mes de campaña hice 8 600 votos, quedé como el segundo más votado de la lista que me presenté. Como se dice dejamos todo en el campo, pero no logramos el objetivo, muy tarde me animé hacer campaña. No descarto postular de nuevo en las próximas elecciones, mucha gente me dice que siga.

- ¿Esa vocación de servicio fue por tus padres?

A mí me firmaron mis abuelos Manuel y Amelia, ellos me reconocieron como su hijo porque mi mamá tenía una enfermedad con las drogas, nunca la juzgué y mi papá era un taxista que hizo su familia, me llevo bien con él. Eran unas lindas personas, tanto mis abuelos padres como mis verdaderos padres. Ahora son mis angelitos. Eso lo heredé de ellos.

- ¿Crees que el ser conocido como futbolista influyó a que la gente te siga?

De hecho que sí, pero también por la vocación de servicio que tengo. Mi forma de ser y la gente que quiere gente nueva. Todos están aburridos del político tradicional.

Spot publicitario de Tenchy Ugaz como candidato al congreso en 2021 | Instagram

- También fuiste vendedor de zapatillas...

Sí, fue en tiempo de pandemia. Tenía unas cosas nuevas que mis hermanos me habían mandado de Japón y me nació venderlas por redes sociales porque andaba ‘aguja maruja’ y como soy full chamba abrí mi tienda virtual ‘El Fiel’. Tuvo buena acogida, me pedían de Huacho, Chiclayo, Huancayo y Trujillo. No lo he dejado, a veces lo retomo, no me avergüenzo de vender casera (risas).

- ¿Extrañas las canchas de fútbol?

Sí se extraña el fútbol, pero de vez en cuando me junto con mis compañeros a compartir campeonatos. Ahora el fútbol ha cambiado, la tecnología ayuda al jugador a superar sus lesiones, se trabaja mucho en nutrición también. Recuerdo que antes nos medían los trabajos físicos poniendo los dedos en la muñeca, contaban las pulsaciones y lo multiplicaban por cuatro para saber los latidos. También se hervía el llantén para desinflamar una lesión.

- ¿Cuál es el momento que más recuerdas de tu carrera futbolística?

Campeonar con la San Martín en el año 2007, jugar una Copa Libertadores con Juan Aurich y clasificar a una Copa Sudamericana con César Vallejo.

- Mencionaste la Copa Libertadores, ¿cómo fue eso que agarraste a puñetazos a Neymar?

Esa fue una buena anécdota. Cuando jugaba campeonatos en mi barrio, tenía la costumbre de bajarme a un rival, y me acordé de eso. Le metí dos puñetes a Neymar por la espalda con la intención que baje sus revoluciones (risas). Fue cuando jugaba en Juan Aurich y nos enfrentamos al Santos de Neymar en Brasil por la Copa Libertadores. Tuvimos más de un choque.

- ¿Neymar no te respondió?

Me hablaba en portugués, obviamente no entenía nada (risas), pero después se vengó y me dejó el codo en la cara. Luego lo cambiaron de lado y ya no pudimos chocar. Es una anécdota del fútbol que queda para el recuerdo.

- Lo contarás una y mil veces...

A veces menciono ese momento, cuando mis amigos me molestan, les digo que primero vayan a marcar a Neymar, y luego que me digan algo.

Tenchy Ugaz y Neymar en una dividida en el partido entre Juan Aurich y Santos FC en Copa Libertadores 2012.

- ¿Es verdad que rechazaste ofertas de Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Tenía la oporunidad de ir a ambos equipos, pero venía hablando con César Vallejo. El presidente me dijo que me iba a comprar un departamento si renovaba con ellos, y me quedé.

- ¿Y te arrepentiste?

No me arrepiento de nada, gracias a Dios las cosas siempre pasan por algo.

- ¿Eras de los que salía en los populares ampays?

A mi me confudieron en un ampay. En ese tiempo hacía ‘Tenchy Uber’ y fui a recoger a una chica en un bungalows, pero solo fui porque estaba trabajando. En las imágenes solo me ven saliendo de ese lugar, no existe un video saliendo o entrando (risas).