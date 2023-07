Ricardo Gareca reveló charla con Luis Advíncula y su deseo para que juegue en un club grande de Europa

El extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, esperaba que Luis Advíncula juegue en Real Madrid

Antes de su lesión en La Bombonera contra Colo Colo por Copa Libertadores 2023, el lateral Luis Advíncula venía siendo una de las principales figuras del equipo ‘xeneize’ desde la llegada de Jorge Almirón como entrenador. El excepcional estado de forma que mostraba ‘Lucho’ no solo fue reconocido por el hincha, también su exDT en la selección peruana, Ricardo Gareca, lo llenó de elogios y hasta reveló que deseaba ver a su pupilo con la camiseta de un multicampeón europeo.

En primera instancia, el ‘Tigre’ se refirió a la llegada del ‘Rayo’ al elenco ‘azul y oro’, afirmando que por ser peruano y por su color de piel, inminentemente sería comparado con un compatriota y emblema de la institución como Julio Meléndez. El ‘Negro’ militó cinco años en dicho elenco, entre 1968 y 1972, alzando tres trofeos.

“Cuando le tocó ir a Boca, todos nos pusimos contentos. Si bien queríamos que se quede en Europa, Boca es de los mejores equipos del mundo, de los más populares, entonces es muy importante el paso que dio. Él por ser moreno y por ser peruano, al igual que uno de los mejores jugadores de la historia del club e ídolo Julio Meléndez (iba a ser comparado). Yo recuerdo, hablar de Meléndez eran palabras mayores. Entonces, entrar con eso, era un plus que tenía”, declaró en el programa de YouTube Aire Libre.

El exentrenador de Vélez Sarsfield expresó su alegría por la constancia que mostró el futbolista, ya que si bien tuvo un inicio con muchas dudas, en este 2023 se convirtió en uno de los valores más altos de su escuadra, imponiéndose a las adversidades.

“Tenía todo para triunfar y de hecho ya lo hizo en un medio tan complicado, tan competitivo como el argentino y si bien le costó un poquito al principio, logró revertir la situación. Triunfó en un grande como Boca Juniors”.

Gareca Nardi no escatimó en cumplidos para Advíncula Castrillón, describiéndolo como “sensacional”. Mencionó que si consigue pulir sus defectos futbolísticos, no habría otro atleta en su posición con sus cualidades.

“Se superó, es todo mérito suyo. Advíncula es un jugador sensacional. Tiene sus cosas, como las tenemos todos, trabajar sus distracciones, un momento que por ahí no le salen las cosas y se va del partido. Si está metido y enfocado, no hay como él”.

El veterano estratega de 65 años, contó que, en charlas con el ex Sporting Cristal le manifestó su deseo por verlo jugar en Real Madrid de España, ya que reúne todos los requisitos para competir en ligas de élite en el ‘viejo continente’.

“Son conversaciones que hemos tenido en privado y siempre tuve la esperanza de verlo en Real Madrid, a ese nivel, en esas ligas y equipos importantes. Está en Boca, lo consiguió, pero también tuve esa expectativa de que esté a ese nivel en Europa. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones”.

Ricardo Gareca, exDT de Perú, aseguró que sería un desafío enfrentar a Perú y Argentina en caso sea entrenador de una selección

No enfrentar a Perú y Argentina interfirió en llegada a Ecuador

El ‘Flaco’ Gareca, que a inicios de junio renunció como entrenador de la ‘V azulada’ por una mala racha de resultados, no se refirió a su futuro, pero indicó que de recibir una ofertar para entrenar a otro seleccionado en Sudamérica, el hecho de enfrentar a su país de origen y al que trabajó por más de siete años sería un factor a tomar en cuenta para aceptar el cargo. Dejó entrever que no firmó por Ecuador por dicho motivo.

“El trabajo de selección me gustó, es un trabajo diferente. Haber estado en Perú y enfrentar a Argentina, siempre fue un reto. Después, estar en otra selección y enfrentar a Argentina y Perú sería más reto todavía. No sé cómo me sentiría, no lo tengo claro. También pudo incidir eso con Ecuador. En Perú los siete años y medio fueron muy fuertes, de emociones muy fuertes. Pasamos de estar en situaciones muy comprometedoras, difíciles, a vivir momentos muy emocionantes donde nos acompañó la gente”.