Plantón en Huaraz por muerte de joven que había sido agredido por miembros del serenazgo

La hermana de la víctima dijo que el alcalde distrital de San Marcos no le ha dado información sobre este caso.

El último 20 de junio, un joven fue encontrado muerto en la ribera del río Mosna, en el departamento de Áncash. El hallazgo del cuerpo ha generado mucho dolor en los familiares y pobladores, quienes mostraron su indignación luego de que se diera a conocer que Cristian Olórtegui Atencia, de 33 años de edad, fue intervenido y golpeado por cuatro miembros del serenazgo en el distrito de San Marcos.

El accionar violento sucedió cuatro días antes de que los pobladores, que viven cerca al río, encontraran el cuerpo del hombre. A la 1:40 a.m., las cámaras de seguridad registraron cómo los serenos del distrito mencionado intervinieron a Olórtegui Atencia la madrugada del 16 de junio.

Según María Olórtegui Atencia, hermana del joven fallecido, su familiar estaba libando licor con un amigo antes de que los trabajadores municipales lo ataquen. También indicó que ellos le dijeron que no se redactó un acta de intervención tras lo sucedido.

Estas declaraciones las dio en el frontis de la sede del Poder Judicial ubicada en el distrito de San Marcos. Vecinos de la zona acompañaron a Olórtegui Atencia para exigir justicia y pedir a las autoridades que la muerte del joven no quede impune.

“Pido justicia para mi hermano Cristian. Él 16 de junio, él amaneció muerto; yo encontré su cuerpo después de cuatro días”, dijo la mujer con la voz entrecortada. “Señora ministra de la Mujer, pido justicia, por favor”, agregó.

Según el acta fiscal, Diego Rupay Flores, agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), también estuvo presente cuando golpeaban al joven. El informe también indica que media hora después de la intervención, un vehículo llega al lugar de los hechos.

En la necropsia practicada al cuerpo del hombre de 33 años, se detalla que el joven murió entre las 2:10 a 2:30 de la madrugada.

En otro momento del diálogo que entabló con Latina, la hermana de la víctima dijo que el alcalde distrital de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, no le ha dado información sobre este caso que ha conmocionado a los pobladores de la zona.

“Hasta hoy, el señor alcalde de San Marcos no me da la cara. Yo le he pedido que me explique lo que sucedió la noche en la que atacan a mi hermano”, manifestó. Cabe indicar que el policía Diego Rupay será denunciado por el delito de mala intervención policial; así se precisa en el acta fiscal.

PNP capacitará a serenos al aprobarse el uso de armas letales

Luego de que el Congreso de la República aprobara por insistencia el proyecto de ley que permite a los serenos a utilizar armas no letales, el ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció. Es así como aseveró que los encargados de capacitar al personal de Serenazgo será la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Lo que sí me preocupa es que tenemos que entrenarlos bien, porque el uso de grilletes muchas veces, yo diría en el 99.9%, se usa a la fuerza […] pero nos esmeraremos en capacitar a nuestros serenos”, dijo el titular a los medios de comunicación.

Sin embargo, mostró su preocupación por el uso de los grilletes, debido a que las únicas instituciones que el Estado le permite hacer uso de la fuerza son la Policía Nacional y el Ejército del Perú. Además, aseveró que “respeta” la decisión del Parlamento.

El titular de la cartera del Interior también manifestó que están a la espera de la reglamentación de la nueva ley para que se continúe con su implementación. Es preciso recordar que el Poder Ejecutivo observó la propuesta legislativa; no obstante, el Congreso decidió aprobarlo por insistencia.