Municipal trajo a delantero inglés por sugerencia de Nolberto Solano: ¿Cómo le fue al último jugador que recomendó ‘Ñol’?

David Olaoye fue recomendado por Nolberto Solano como fichaje para Deportivo Municipal.

Los 19 equipos de la Liga 1 2023 tienen plazo hasta el próximo jueves 13 de julio para incorporar futbolistas a sus planteles y afrontar de la mejor manera lo que resta del Torneo Clausura 2023. Uno de los clubes que sufrió mayor cantidad de salidas una vez que se inició la ventana de transferencias fue Deportivo Municipal, debido a los incumplimientos de pagos con su plantel, que acabaron con varios de ellos pidiendo su liberación contractual.

Te puede interesar: Golazo de Christian Neira en Unión Comercio vs Municipal: hizo ‘gatear’ al arquero, superó a rival y definió

Al quedarse con pocos jugadores para el segundo semestre del año, la Junta Directiva, con Aldo Olcese como presidente, viene trabajando en fichajes para que el entrenador Rafael Castillo cuente con un mayor número de alternativas para disputar los 18 partidos restantes. En su último cotejo, contra Unión Comercio en Tarapoto, tuvieron que emplear a ocho juveniles de su reserva.

En ese sentido, el mandamás ‘edil’ confirmó que el delantero inglés David Olaoye, de 26 años, se encuentra a prueba con el primer equipo por un plazo de dos semanas y llegó recomendado por el DT y exfutbolista Nolberto Solano. Dependiendo de su rendimiento en los entrenamientos, el comando técnico decidirá si se le ofrece un contrato por lo que resta de la campaña.

Te puede interesar: Partidos de hoy, sábado 1 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

“Tenemos un jugador inglés que llegó el jueves (29 de junio), recomendado por ‘Ñol’ (Solano). Va a estar con nosotros a prueba unos días. Él se mueve por todo el frente de ataque, extremo por derecha e izquierda, detrás del delantero. Está a prueba, lo vamos a ver unos días, para ver cómo resulta. ‘Rafo’ (Castillo) tiene que tomar la decisión”, confirmó el ‘Chato’ para Radio Ovación.

De superar el período mencionado por el dirigente, se convertirá en la tercera incorporación de la ‘franja’. Previamente, llegaron Benjamín Ampuero, a préstamo desde Universidad César Vallejo, y Daniel Cabrera, libre tras su paso por Juan Aurich en Liga 2.

David Olaoye ya sabe jugar en Sudamérica, pues estuvo en El Porvenir de Argentina.

¿Quién es David Olaoye?

Pese a su procedencia europea y también poseer nacionalidad nigeriana, el atleta ya conoce lo que es jugar en Sudamérica. Tras iniciar su carrera en el OFI Creta de Grecia y pasar por NK Bravo de Eslovenia, llegó a Argentina a probar suerte en Lanús de la primera división, pero no consiguió quedarse. Tras esa primera experiencia fue recomendado a El Porvenir de la Primera C (cuarta división ‘gaucha’). Allí se mantuvo por dos temporadas. Tiene un dominio básico del español, de acuerdo a sus propias palabras.

Te puede interesar: Municipal: Steven Rivadeneyra confesó que buscó salir del club por falta de pagos, pero se quedó por polémico motivo

Tras su paso por esta región, en 2019 retornó a Europa y paseó su talento por Noruega, República Checa y Albania. Su último club fue FK Tomori Berat, del cual se desligó en enero de 2023. En diez presentaciones en la segunda división albanesa marcó dos goles, el último en octubre de 2022.

Solano ya había traído un jugador inglés a Universitario

En su etapa como director técnico de Universitario de Deportes en 2012, Nolberto Solano ya había hecho que los ‘cremas’ incursionen en el mercado británico de jugadores. Pese a contar con Carlos Cáceda y Luis Llontop como arqueros, ‘Nobby’ recomendó utilizar un cupo de extranjero en otro golero. Debido a su conocimiento del balompié inglés -jugó 14 años allí- pidió la contratación de Mark Cook y su solicitud fue aceptada.

El guardameta, que en ese entonces tenía 24 años, arribó para las liguillas del Torneo Descentralizado 2012 y solo disputó dos partidos. En ambos fue derrotado. Su debut fue contra Sport Huancayo en el estadio Monumental y el resultado fue 1-0 en contra. Dos fechas después volvió a ser titular contra Cobresol en Moquegua y encajó tres goles en la derrota 3-0. No volvió a tener acción y tras la salida de Solano del club no tuvo cabida en el plantel, por lo que no continuó en 2013. Volvió a su país para jugar en Blyth Spartans de la séptima división, siendo esta su última escuadra conocida.