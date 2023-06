Jean Ferrari tuvo tenso cruce con Alan Diez por posible sanción al estadio Monumental tras bronca en Universitario vs Gimnasia

Administrador de la 'U' y periodista deportivo tuvieron tenso cruce de palabras por pregunta de este último, (RPP)

Tras la victoria de Universitario por 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha de la Copa Sudamericana 2023, que decretó la clasificación de los peruanos a los play offs de la competición, se armó una descomunal trifulca en el estadio Monumental, que tuvo como protagonistas a los futbolistas de ambos equipos y hasta al personal de seguridad.

Tras lo acontecido el último miércoles 28 de junio, no solo los jugadores de la ‘U’ y el ‘lobo’ podrían recibir duras sanciones por parte de la Conmebol, sino que el propio recinto de Ate podría ser castigado, si es que la organización considera que se quebrantó el reglamento y merece una condena por ello.

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, fue consultado por el periodista Alan Diez sobre un eventual castigo al recinto de Ate por actos de violencia y al dirigente ‘crema’ retrucó la pregunta, lo que originó un intercambio de palabras entre ambos durante la edición del programa ‘Fútbol Como Cancha’.

El comunicador mencionó que no es la primera vez que el plantel dirigido por el entrenador Jorge Fossati se ve envuelto en un escándalo similar, pues en su visita a Brasil vivió un episodio parecido que acabó con agresión de la Policía ‘garota’. Además, consultó si desde la institución se piensan contactar con el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para un hipotético alquiler del Estadio Nacional.

“¿Tienes la sensación que se viene alguna sanción? Porque la ‘U’ estuvo inmerso con Goiás allá en Brasil y ayer (miércoles 28 de junio) también con Gimnasia. ¿Sientes que se viene algo fuerte a Universitario? ¿Por ahí el cierre del estadio? Tú que tienes experiencia en la dirigencia del fútbol. ¿Hay que levantar el teléfono y decirle al IPD ‘necesito el Estadio Nacional’ para el partido?”.

Esto fue motiva de réplica del exfutbolista, quien increpó a Alan Diez, argumentando que buscaba crear controversia con la situación. “No, lo que estás diciendo es una... Estás tratando de generar polémica, ‘Negrito’”, dijo la autoridad ‘estudiantil’.

“Te pregunto, nada más”, replicó el locutor. De inmediato, Ferrari Chiabra manifestó que lo especulado por el entrevistador era un sinsentido, ya que, bajo su opinión, no existen causales que lleven a la suspensión del escenario. “Es que no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, porque no hubo ningún tema de actos que vayan contra el cierre de un escenario deportivo”.

Alan Diez incomodó al administrador de Universitario, Jean Ferrari.

El periodista volvió a repetir la misma interrogante, algo que no cayó en gracia a Jean Ferrari. “Ósea, ¿tú crees que no habrá cierre del Monumental? (...) Te pregunto ‘Jeancito’”. “No, no puedes generar una polémica donde no la hay. Está mal enfocado lo que estás diciendo”, contestó.

Esto último causó la molestia de Diez Vásquez, quien alzó la voz y no aceptó la crítica del entrevistado. “No me vas a enseñar si está bien o mal enfocado, pues Jean, no te pases. Tengo 33 años en esto y me vas a decir si enfoco bien o mal, por favor”.

Quien fuera integrante de la selección peruana respondió de la siguiente manera: “Parece que no has aprendido nada en estos 33 años”. El trabajador de RPP no se quedó callado: “Seguramente tú tampoco aprendiste como comunicar bien. Solamente te estoy preguntando en buena onda, no te molestes, has ganado, por favor”.

Ferrari, un poco más calmado, señaló que no se puede buscar polémica con los actos que tuvieron lugar en el estadio Monumental y que lo cuestionable es la actitud violenta de los deportistas argentinos.

“Estás equivocado con lo que dices (...) Estás tratando de generar algo, cuando acá lo que se tiene que hablar es el mal comportamiento de los de Gimnasia, no puedes hablar de que te pueden cerrar el estadio, es ilógico lo que estás diciendo”.

Finalmente, los protagonistas de esta discusión coincidieron acerca del mal accionar de la delegación ‘tripera’, aguardando que no existan sanciones que perjudiquen a la entidad incaica de cara la siguiente ronda.