Dalia Durán lamenta la liberación de John Kelvin: “Estoy muerta en vida por un juez corrupto”

Dalia Durán se pronunció tras la próxima liberación de John Kelvin. Préndete / Panamericana TV

Dalia Durán exige justicia y se pronuncia tras la liberación de Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin. El cantante de cumbia está próximo a ser liberado de la cárcel por segunda vez, luego que el Poder Judicial aceptara la solicitud que presentó su defensa legal sobre el cese de prisión preventiva por infringir medida cautelar impuesta por la cubana.

En enlace telefónico con ‘Préndete’, la expareja de John Kelvin inició su discurso arremetiendo contra Arturo Farje, uno de los abogados del artista nacional.

“Él fue uno de los que me incitó a hacer el cambio de versión en mi primera instancia por el delito de violación, y te lo digo en tu cara pelada. Es muy cercano a la familia de Jonathan Sarmiento”, manifestó Dalia.

John Kelvin saldrá de prisión en junio de 2023.

Tras ello, Dalia Durán indicó que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte hizo mal en liberar a su expareja sin tomar en cuenta todas sus pruebas. También cuestionó a la entidad por poner a cargo a un juez transitorio.

“Faltan varias pericias como las psicológicas mías, que el médico legista recién va a visualizar el día martes. Falta que vean el video completo, de 2 horas y 30 minutos. John Kelvin tampoco se ha sometido a una pericia psiquiátrica porque se negó, no quiso dar declaraciones. Entonces, ¿cómo un juez corrupto, lo digo con todas sus letras, conllevó la audiencia?”, resaltó.

“Le están dando la libertad a una persona que a mí casi me mata, casi me deja muerta. Yo estoy muerta en vida por este juez corrupto, que no tomó en cuenta todo lo que pasó”, añadió.

Dalia Durán se pronunció tras la liberación de John Kelvin.

Dalia Durán envió desgarrador mensaje

Dalia Durán informó que irá hasta la corte de Washington para denunciar esta medida “irregular”. Posteriormente, se dirigió al juez que ordenó la liberación de John Kelvin, rompiendo en llanto.

“Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. No soy la única voz acá, hay miles de mujeres que están siendo masacradas. Nos están matando en vida a todos, espero que muchos entiendan mi indignación porque no puedo creer cómo una sala ahora haga eso y sin tener pruebas. Dicen que el abogado mostró nuevos elementos, ¡mentira! ¿Cuáles son las leyes que protegen a la mujer? No lo entiendo”.

Dalia Durán acusa de 'corrupto' a juez que liberó a John Kelvin.

Desmintió a John Kelvin

En febrero de 2023, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra John Kelvin por no cumplir con las restricciones de alejamiento que pidió la madre de sus hijos, pues varios vecinos lo grabaron a las afueras del departamento de Dalia Durán. En todo momento, el cumbiambero aseguró que desconocía de estas medidas.

'Amor y Fuego' difundió imágenes del explosivo encuentro entre John Kelvin y Dalia Durán.

Ahora que su abogado ha presentado pruebas para demostrar que, efectivamente, no tenía conocimiento sobre la orden de alejamiento; Dalia Durán lo desmintió en ‘Préndete’, asegurando que era imposible que su defensa legal haya presentado algún elemento probatorio.

“Él tenía conocimiento pleno porque a él lo hicieron firmar estos acuerdos. Todos estos acuerdos están firmadas por él y notificadas en todos sus domicilios, en todos. Están con su firma y huella. Que no me vengan a decir a mí que él no tenía conocimiento, eso es totalmente falso”, recalcó.

Finalmente, advirtió a su exesposo John Kelvin que seguirá luchando para que la justicia le dé la razón. “Que no se confíe porque esta es una medida cautelar, el juicio continúa y las pruebas están. Yo no voy a mentirle a la gente, como lo hacen ellos. Está en riesgo la vida de mis hijos y la mía. Una persona como esta, narcisita y psicópata, no puede estar en libertad”, sentenció la cubana.