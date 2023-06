Cristian Rivero reveló que terminó muy mal con sus relaciones antes de conocer a Gianella Neyra: “Nunca terminé bien”

Cristian Rivero reveló que terminó muy mal con sus relaciones antes de conocer a Gianella Neyra. Youtube: Cristian Rivero.

Cristian Rivero ha incursionado en las plataformas digitales con su canal de Youtube y su última invitada ha sido la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, quien llegó a su podcast para tratar varios temas de pareja desde el punto de la psicología, pero sobre todo las principales señales de alerta para identificar una infidelidad.

En su momento, el presentador de TV comentó que a su parecer es un tanto difícil mantener la fidelidad con una pareja cuando en la naturaleza del ser humano siempre va a ser tentado a situaciones que pueden hacer temblar sus decisiones de compromiso.

“El tema de la fidelidad es complicado, es una decisión, hay una formación de casa, pero qué difícil es lidiar con el diablo todos los días, tanto como para hombres y mujeres”, reconoció el presentador de TV.

Pero en otro momento, la especialista Lizbeth Cueva señaló que es muy importante que las parejas sepan desde un inicio, que es lo que están buscando en un futuro y saber como llegan a su vida, como por ejemplo tener conocimiento de qué manera terminaron con su anterior pareja.

Con respecto a ello, Cristian Rivero confesó que en sus relaciones amorosas, antes de conocer a Gianella Neyra, terminaron muy mal pero que luego con el tiempo pudo cambiar ese aspecto.

“Nunca he terminado bien mis relaciones, nunca... Tengo contacto con una y otra enamorada, pero en su momento, nunca he terminado bien... Hoy soy otra persona, hay unas cosas que no caería en la misma situación”, señaló.

En otro momento, comentó que era muy desconfiado con una de sus parejas sin tener ningún motivo alguno para armar escenas de celos que hacían resquebrajar su relación. “Yo he estado en relaciones, donde no tenía mayor motivo para desconfiar, pero desconfiaba....no sé si pasaba por una inseguridad, fantasma, no sé, pero desconfiaba”, indicó.

Cristian Rivero reveló que terminó muy mal con sus relaciones amorosas ante de Gianella Neyra. Canal de Youtube de Cristian Rivero.

Gianella Neyra y Cristian Rivero: ¿Por qué no se casan?

Gianella Neyra y Cristian Rivero son una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Según dijo el conductor de TV, su historia de amor es “digna de un guion de novela”, pues se conocieron cuando eran solo unos niños y se enamoraron de manera inesperada durante su adultez.

Ambos protagonizaron la telenovela “La Lola”, que se emitió por la señal de Frecuencia Latina en el 2011. Desde que dieron vida a ‘Lola’ y a ‘Facundo’, se especuló que los actores tenían más que una simple amistad.

Aunque ninguno de los dos confirmó su relación para evitar el asedio de la prensa, se dejaron ver juntos en varios eventos. En el 2015, Cristian Rivero reveló que su pareja, Gianella Neyra, estaba embarazada.

Gianella descartó de tener planes de contraer matrimonio, así sea por la vía religiosa o civil con Cristian Rivero porque se encuentran enfocados en su carrera televisiva. “Por ahora no tenemos ningún plan, estamos concentrados en nuestra chamba como siempre. En casa estamos muy contentos y tranquilos, así estamos bien”, contó al diario La República.

Gianella Neyra y Cristian Rivero son una de las relaciones más queridas y consolidadas en el mundo de la farándula nacional.

Cristian Rivero explica por qué no entrevista a figuras del espectáculo en su canal de YouTube

Cristian Rivero se unió a la larga lista de figuras del espectáculo peruano que han decidido incursionar en las plataformas digitales con un canal de YouTube. Shirley Arica, Verónica Linares, Edson Dávila, Christopher Gianotti, Mario Irivarren, entre otros personajes de la farándula, han creado sus propios espacios para tener entrevistar a sus invitados.

El exconductor de ‘La Voz Perú’ explicó los motivos por lo que no incluye a figuras del espectáculo como parte de su canal. La figura de Latina TV considera que ya existen muchos programas dedicados al entretenimiento, por lo que pensó en una propuesta diferente para sus seguidores. Además, señaló que en cada episodio habrá un especialista para comentar acerca de cada tema tratado.

“Sí, sabía que no quería hacer entrevistas a gente conocida, por lo menos ahora, porque hay muchos programas que lo están haciendo muy bien. ¿Qué otra cosa puedo aportar más allá del entretenimiento? Quiero utilizar el YouTube para hacer otra cosa distinta y apareció ‘En tus zapatos’, que es contar historias de gente real y poder tener puntos de vista de un profesional que pueda sumar y darle valor a esa información”, agregó.