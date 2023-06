Universitario: ¿Cuándo podrá inscribir a Edison Flores para la Copa Sudamericana 2023?

Edison Flores regresó a Universitario de Deportes después de siete años.

Universitario de Deportes no solo se jugará la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, también está en juego la posibilidad de poder contar con el mediocampista Edison Flores en el torneo internacional. El último gran refuerzo de los ‘cremas’ tendrá que esperar cómo termine su equipo después de enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 28 de junio a las 21:00 horas en el estadio Monumental.

Si el equipo del técnico Jorge Fossati logra sacar un triunfo frente el ‘lobo’ y Goiás pierde ante Independiente Santa Fe en Colombia; logrará celebrar su pase a octavos de final del campeonato continental. Y según informó la Conmebol, los equipos que accedan a la siguiente etapa eliminatoria de manera directa, podrán inscribir a sus nuevos jugadores para las siguientes rondas. Es decir, la ‘U’ podrá poner en lista al ‘Oreja’ si pasa en esta modalidad.

En el caso de que los ‘merengues’ vayan a los play off, el seleccionado no podrá ser tomado en cuenta en el repechaje porque las bases no lo permiten. Sin embargo, sí podrá ser inscrito si Universitario pasa esa etapa y accede a octavos, recién ahí podrá debutar en la Sudamericana.

Flores no puede ser considerado para el encuentro contra Gimnasia y Esgrima La Plata debido a que su llegada se dio en pleno torneo internacional, cuando ya se había cerrado la inscripción de plantilla de la ‘U’. Por eso, le tocará alentar a sus compañeros desde la tribuna.

Edison Flores se quitó presión por ausencia de títulos en Universitario. (Universitario)

Cuándo debutará en el Torneo Clausura

Todos los hinchas de Universitario de Deportes esperan con ansias el primer partido de Edison Flores, donde marque oficialmente su regreso al equipo de sus amores. El ‘Orejas’ ya tiene algunos días entrenando con el equipo, está poniéndose a punto para poder debutar como se debe con los ‘cremas’. Si todo sale como lo planeado, el seleccionado reaparecerá con la camiseta de los ‘merengues’ frente Alianza Atlético el próximo 3 de julio a las 20:30 horas en el estadio Monumental, como parte de la fecha 3 del Torneo Clausura.

A pesar de solo haber tenido pocos minutos con el Atlas de México esta temporada, el volante tuvo actividad física con la selección peruana en los amistosos contra Corea del Sur y Japón en Asia: fue titular con los ‘surcoreanos’ y entró en el segundo tiempo ante los ‘nipones’. Juan Reynoso le renovó la confianza aunque no tuvo continuidad en el fútbol ‘charro’, y ahora con el equipo de Jorge Fossati podrá recuperar el nivel deseado. Esa fue una de las razones por las que decidió volver a Universitario.

Faltan menos de dos meses para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, y Flores es una de las piezas fijas en la ‘blanquirroja’, así como lo fue en la edición pasada donde casi se llega al Mundial Qatar 2022 tras ser eliminado por Australia en el repechaje por penales.

El 'Orejas' se quitó presión por la falta de títulos en el club 'crema'. (Video: GOLPERU)

Como si fuera la primera vez

Hace unos días atrás Edison Flores fue presentado por la redes sociales de Universitario de Deportes después de varios días de constantes negociaciones. Finalmente, la ‘U’ pudo llegar a un acuerdo con el Atlas de México y cerraron el préstamo hasta el 2024, el club de los ‘zorros’ es dueño de su carta pase. El ‘Orejas’ volvió después de siete años, su segunda etapa con los ‘merengues’ fue en 2014, tras su paso por el Villarreal B de España.

Se quedó casi tres temporadas y luego partió a Dinamarca, durante ese tiempo disputó 118 encuentros, anotó 19 goles y pudo concretar 32 asistencias. su mejor momento fue en el Torneo Apertura del 2016, donde se coronó ganador del primer campeonato del año.