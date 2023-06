Pedro García explotó por pelea tras Universitario vs Gimnasia: “Los jugadores argentinos son asquerosamente perdedores”

El periodista deportivo se mostró sin pelos en la lengua tras lo ocurrido en el Estadio Monumental por Copa Sudamericana. (Video: Al Ángulo)

Universitario de Deportes derrotó el miércoles 28 de junio a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2023 y certificó su pase a los play offs del certamen Conmebol. Este resultado también confirmó el último lugar del ‘lobo’ en la competición. Una vez culminado el encuentro se formó una batalla campal entre los futbolistas de ambos equipos y el personal de seguridad.

Minutos después de lo ocurrido en el estadio Monumental de Ate, el periodista Pedro García cuestionó el accionar de los jugadores argentinos al culminar la contienda deportiva, indicando que no aceptan ser superados en el marcador y que su tendencia es acudir a la violencia. El panelista de Movistar Deportes tuvo duros calificativos para los extranjeros.

“Me tienen harto los jugadores argentinos que se pican. Son pésimos perdedores, sinceramente. Son los peores perdedores del mundo. Son una vergüenza. Donde pierden, hacen la guerra, la bronca. ¿No pueden perder? Si pierden hay un problema, un asunto raro... se molestan”, declaró en la reciente edición de Al Ángulo.

García Corcuera añadió que no es una novedad la actitud mostrada por los futbolistas de dicha nacionalidad, explicando que suelen actuar de esta forma debido a su elevado “ego”.

“Es un tema de ego. ‘Si yo pierdo, ah, no, como me ganaste, te hago la bronca’. Son pésimos perdedores. Son asquerosamente perdedores. Muchas veces reaccionan de esa manera. De Argentina me gustan muchas cosas, pero no me gusta cómo pierden”.

Su compañero de programa, el exfutbolista Diego Rebagliati se sumó a lo mencionado por el hombre de prensa y comentó que bajo su lógica se sienten “valientes” afrontando un resultado adverso de esta injustificable manera. Añadió que cuando la situación es contraria, no toleran la rebeldía del rival.

“Y se creen más valientes cuando pierden así (peleando). Cuando se las haces a ellos no lo soportan”, intervino el también ex gerente deportivo de Sporting Cristal.

Descontrol total tras el pitazo final en el Monumental tras partido por Copa Sudamericana 2023.

Pelea en el Universitario vs Gimnasia

Tras el pitazo final del encuentro entre Universitario de Deportes y Gimnasia y Esgrima de La Plata, hubo una bronca entre los jugadores de ambos equipos. Todo comenzó cuando el defensor Leonardo Morales fue a encarar al delantero ‘crema’ Alexander Succar. Es ahí que sus compañeros, entre ellos el arquero José Carvallo intentaron detenerlo para evitar mayores inconvenientes.

Mientras eso ocurría, Andy Polo e Ignacio Miramón comenzaron a empujarse hasta que fueron separados por sus compañeros. Cuando parecía que los ‘merengues’ iban a comenzar su festejo con la tribuna, se volvió comenzar la pelea. Benjamín Domínguez se acercó a los jugadores de la ‘U’, que rápidamente le respondieron.

Es así que la pelea se trasladó al medio de la cancha. En esa zona, también se vieron involucrados los efectivos de seguridad del estadio Monumental. Incluso uno de ellos fue agredido por un jugador y miembro del comando técnico de Gimnasia. El atacante Alex Valera fue uno de los jugadores que llevó a sus compañeros a otro lado del campo para evitar que se agrave la situación.

Es así que los futbolistas de ambos equipos fueron separados por los miembros de seguridad. Por un lado, los ‘cremas’ se fueron a celebrar el triunfo con los hinchas que aún quedaban en el estadio. En cambio, el elenco argentino continúo discutiendo con los guardias mientras se estaban dirigiendo a los camerinos.