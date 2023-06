Pedro Castillo seguirá siendo procesado por organización criminal: PJ ratifica rechazo de tutela de derechos

Pedro Castillo cumple 2 órdenes de prisión preventiva: una por intentar un golpe de Estado y otra por liderar una presunta organización criminal.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación del expresidente Pedro Castillo con el buscaba anular la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra ante el Congreso por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Te puede interesar: Corte Suprema convoca a Sala Plena para analizar y debatir inhabilitación de Zoraida Ávalos

En dicha denuncia, Benavides investiga a Castillo, junto a los exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva (MTC), y de Vivienda, Geiner Alvarado, por los casos del Puente Tarata III, licitación de biodiesel en Petroperú y copamiento del Ministerio de Vivienda.

En este recurso, el abogado Eduardo Pachas cuestionaba la presentación de la denuncia constitucional en sí. Según el letrado, Patricia Benavides —según interpreta la defensa de Castillo una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que niega una tutela de derechos anterior del exmandatario— solo puede iniciar diligencias preliminares contra un jefe de Estado en funciones mas no acusarlo ante el Parlamento.

Te puede interesar: Betssy Chávez: las revelaciones del intento de refugio en la embajada de México que desencadenó su prisión preventiva

Sin embargo, la sala suprema que preside el juez supremo César San Martín argumenta que la resolución que invoca la defensa del exmandatario resolvió un caso concreto (los alcances de la inmunidad presidencial), por lo que los argumentos del juez de primera instancia no son vinculantes.

“No puede entenderse como integrante de la parte resolutiva del auto en cuestión que la Constitución prohíbe formular denuncia constitucional por delito de corrupción de funcionarios por no estar previstos en el artículo 117 de la Ley Fundamental pues no solo no consta expresamente un mandato de esta naturaleza, sino que el razonamiento del juez supremo de la investigación preparatoria referido a la acusación constitucional contra un presidente en funciones –no directamente a la prohibición de formular denuncia constitucional– no tiene un contenido obligatorio”, se lee en el documento.

Rechazan en segunda instancia tutela de derechos de Pedro Castillo.

“En estas condiciones, la pretensión de tutela de derechos no es de recibo. No se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante. Su recurso debe desestimarse. Así se declara”, resolvió la Sala Penal Permanente.

Te puede interesar: PJ admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el empresario Zamir Villaverde para viajar al extranjero

De esta manera, el colegiado confirmó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de desestimar la tutela de derechos promovida por la defensa legal de Pedro Castillo, quien seguirá siendo procesado por presunta corrupción.

Pedro Castillo en prisión preventiva por organización criminal

Además de la prisión preventiva de 18 meses por el fallido golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo cuenta con una misma medida en el marco de la investigación por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Los 36 meses que se impusieron en primera instancia por esta investigación fueron ratificados por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en marzo de este año.

La orden judicial también alcanzó a los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva. Sin embargo, solo el extitular de Vivienda fue ubicado, capturado y recluido en el penal Miguel Castro Castro.

Geiner Alvarado detenido en La Molina.

El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pasó a la clandestinidad cuando se dictó detención preliminar en su contra, en junio de 2022, por lo que ya se encuentra prófugo de la justicia más de un año.

Tras conocer la orden de prisión preventiva en su contra, Silva Villegas presentó un recurso de casación para que esta quede sin efecto. Sin embargo, se declaró inadmisible toda vez que el Código Procesal Penal no permite que se impugnen sentencias dictadas por la Sala Penal Permanente por ser el máximo órgano deliberativo del Poder Judicial.