Nadine Heredia presentó recurso de apelación tras impedimento de salida del país dictado en su contra

La ex primera dama Nadine Heredia no podrá viajar a Colombia. Así lo decidió el juez Richard Concepción Carhuancho durante una audiencia llevada a cabo la noche del miércoles 28 de junio en una audiencia. De acuerdo a la resolución leída por el magistrado, el viaje al extranjero de la esposa del ex presidente de la República Ollanta Humala incrementaría el peligro procesal, por lo que dictó 18 meses de impedimento de salida en su contra. Ante esta decisión, la política decidió apelar la decisión judicial.

Como es sabido, Heredia Alarcón pidió autorización al Poder Judicial para viajar a Colombia, con el fin de ser atendida por médicos de ese país. Su defensa legal mencionó que la ex primera dama quiere permanecer en el país vecino del 29 de junio al 3 de julio.

Respecto a su estado de salud, es importante indicar que Heredia padece de hiperparatiroidismo, por lo cual ha solicitado salir del país para atenderse en la clínica Las Américas de Medellín. En ese sentido, la ex primera dama dio más luces sobre esta enfermedad y explicó su necesidad de viajar.

“No es lo mismo que un problema de tiroides. Las glándulas paratiroideas se encuentran normalmente detrás de la tiroides y regulan el funcionamiento del calcio”, indicó.

“Yo en este momento estoy perdiendo calcio en mis huesos, porque se van a la orina, se excretan, o, de lo contrario, me generan cálculos renales. Es lo que estoy padeciendo en este momento. (...) No me están recomendando (pasar exámenes), la Junta Médica concluye la necesidad de realizar el PET/CT con 18F-Colina para localizar adenoma probable o descartar hiperplasia. Me he hecho todos los análisis habidos en el Perú. Lamentablemente, el PET Scan existe, (...) lo que no se tiene es el radio trazador 18F-Colina que es el que yo necesito para que me den un verdadero y puntual diagnóstico y el doctor pueda operar”, agregó.

Cambio de decisión

Inicialmente, el Poder Judicial autorizó a Nadine Heredia viajar a Colombia por tres días (del 29 de junio al 2 de julio) para someterse a una prueba de detección de cáncer en un centro de salud del país mencionado. Según el juez penal de Investigación Preparatoria, Leodán Cristóbal Ayala, el permiso “está justificado por razones estrictamente de salud”, y porque el examen “para detectar posibles células cancerígenas”, dispuesto por una junta médica, solo puede realizarse en el extranjero.

Sin embargo, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó el impedimento de salida del país contra la ex primera dama. “A la vez que llevamos esta audiencia en curso, el fiscal Juárez ha pedido impedimento de salida del país para mí. Por lo cual, no sé. ¿Esto es una burla o cómo podemos tomarlo?”, sostuvo Heredia.

Luego del pedido de Juárez Atoche, el último 28 de junio, el juez Richard Concepción Carhuancho acogió “en parte” el pedido del fiscal Juárez para que no salga del territorio peruano. Por lo tanto, se dictó 18 meses de impedimento de salida del Perú en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue. Como se sabe, la ex primera dama es investigada por supuesta participación en la concesión del Gasoducto del Sur a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014.

Ante este panorama, la esposa de Ollanta Humala apeló la resolución judicial, en la que se precisa su impedimento de salida del país por 18 meses. De “conceder” esta apelación, el juez Concepción Carhuancho deberá remitir este recurso a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Tras ello, se evaluará en una audiencia a programar. Entre los participantes en esta reunión, deben estar presentes las partes involucradas para emitir una decisión sobre el tema en cuestión.