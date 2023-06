La reveladora confesión de Miguel Trauco sobre Paolo Guerrero y su convivencia en el Flamengo

Paolo Guerrero y Miguel Trauco formaron una gran dupla en Flamengo el 2017 (AFP).

El defensor Miguel Trauco y el atacante Paolo Guerrero formaron una gran dupla cuando coincidieron en Flamengo el 2017, los pases largos del lateral izquierdo al pecho o la cabeza del delantero fueron una marca registrada que incluso se repitió en la selección peruana. Sin embargo, pese a entenderse perfectamente en la cancha y ser los únicos peruanos en el cuadro ‘carioca’, su relación no siempre fue cercana. Así lo reveló el lateral San José Earthquakes.

En una dinámica de Instagram que consistía en recibir preguntas anónimas, al futbolista le consultaron si había tenido oportunidad de conversar con el exjugador Claudio Pizarro, con quien no llegó a coincidir en la ‘bicolor’, pues su primera convocatoria por el técnico Ricardo Gareca llegó cuando el ‘Bombardero de los Andes’ ya había dejado de ser citado por el DT argentino. Días atrás, el nacido en el nacido en Tarapoto, en la misma red social recordó una anécdota con Lionel Messi, a propósito del cumpleaños 36 del astro argentino.

En su respuesta, el marcador zurdo del San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), confesó que su carácter introvertido le impidió tener mayor relación con el exfutbolista de Bayern Múnich y reveló que le ocurrió lo mismo con el ‘Depredador’, pese a que con este último llegaron a compartir vestuario bastante tiempo.

“Nos saludamos un par de veces. No me atrevo a decirle más cosas porque es mi ídolo, me bloqueo. Me pasó lo mismo con Paolo Guerrero cuando jugamos en Flamengo. Los primeros dos o tres meses ni hablábamos”, confesó.

Confesión de Miguel Trauco sobre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro (Instagram: trauco92)

Paolo Guerrero y Miguel Trauco en Flamengo

En la temporada 2017, Trauco disputó 36 partidos, marcó tres goles y brindó cuatro asistencias, mientras que Guerrero participó de 27 encuentros, anotó ocho tantos y repartió cinco pases gol. Juntos ganaron el Campeonato Carioca y fueron subcampeones de la Copa Sudamericana y la Copa Brasil. Además, en el Brasileirao finalizaron en sexto puesto.

Una de las jugadas más recordadas de ambos futbolistas fue en la victoria 2-1 sobre Atlético Paranaense, cuando el ‘Genio’ metió un pase largo que el atacante controló de pecho, este definió, el portero atajó su disparo, pero en el rebote convirtió de cabeza. Ese fue uno de sus primeros partidos en el ‘mengao’, tras dejar Universitario de Deportes y en Perú se celebró con a la nueva dupla en el fútbol de Brasil.

Miguel Trauco brindó una gran asistencia a Paolo Guerrero en uno de sus primeros partidos en el Flamengo (DS).

Otra de las actuaciones más memorables de Paolo Guerrero y Miguel Trauco fue en la victoria 3-1 sobre la Universidad Católica, en la que ambos consiguieron marcar. El delantero de la selección peruana convirtió el segundo con un derechazo, mientras que el nacido en Tarapoto definió el partido con una gran jugada individual, en la que ganó una dividida y luego burló a dos defensores.

Esta sociedad no duró mucho en Flamengo, pues a finales de temporada, el capitán de la ‘blanquirroja’ dio positivo al doping y fue sancionado por varios meses. El 2018, no fue lo mismo, pues el delantero, entre su segunda sanción y la medida cautelar aplicada en el TAS, sólo pudo disputar seis partidos, mientras que el lateral izquierdo perdió su puesto como titular, por lo que la dupla Guerrero-Trauco solo se volvió a repetir en la selección peruana.

Paolo Guerrero y Miguel Trauco marcaron en la victoria de Flamengo 3-1 sobre la Universidad Católica en la Copa Libertadores 2017 (DS).

La actualidad de Miguel Trauco

Luego de tres temporadas con continuidad irregular en Saint Etienne de Francia, a mediados de 2022 Miguel Trauco recaló en San José Earthquakes de la MLS, club al que llegó en reemplazo de sus compatriota Marcos López, quien acababa de ser transferido al Feyenoord de la Eredivisie (Liga de Países Bajos).

Desde su arribo a tierras americanas, el ex Unión Comercio ha disputado 18 partidos, en los que marcó dos goles y brindó un par de asistencias. Su actual rendimiento también le permitió recuperar su nivel en la selección peruana, destacando en la victoria 1-0 sobre Corea del Sur y causando que muchos lo pidan como titular para las Eliminatorias.